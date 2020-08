Une nouvelle étude indique que la propagation du coronavirus pourrait être alimentée par des enfants infectés, qui développent des charges virales plus élevées dans les voies respiratoires supérieures que les adultes.

L’étude n’a pas pu mesurer l’infectivité réelle des enfants, mais les chercheurs ont comparé le COVID-19 à d’autres maladies infectieuses comme la grippe, où une charge virale plus élevée indique une infectivité plus élevée.

La nouvelle recherche pourrait aider les responsables de la santé publique et les écoles à mettre en place de nouvelles mesures de dépistage pour prévenir les épidémies qui n’incluent pas l’évaluation des symptômes ou des contrôles de température, qui ne sont pas fiables.

Les réouvertures d’écoles pendant la pandémie du nouveau coronavirus échouent de manière spectaculaire dans certains États, où des enfants et des enseignants ont été infectés et des milliers et des milliers de personnes ont été forcées de mettre en quarantaine. Les écoles de Géorgie et du Mississippi ont fait les manchettes comme exemples de la façon de ne pas ramener les élèves à des cours en personne, alors que des milliers d’enfants continuent à être testés positifs. Les enfants peuvent ne pas souffrir de cas graves de COVID-19 aussi souvent que les adultes, mais ils peuvent transmettre la maladie à leurs familles et courir le risque de développer un syndrome grave lié au COVID. Une étude récente a montré que les enfants de moins de cinq ans pouvaient avoir jusqu’à 100 fois plus de virus dans leurs voies respiratoires supérieures à l’âge adulte. La recherche n’a pas pu prouver si les enfants de la maternelle étaient plus contagieux à l’époque. Maintenant, une toute nouvelle étude donne des résultats similaires – elle a révélé que les enfants peuvent avoir une charge virale plus élevée que les adultes, ce qui peut les rendre plus contagieux.

Une étude publiée dans le Journal of Pediatrics a analysé les données de 192 participants, dont des nouveau-nés à 22 ans classés comme enfants. Ils étaient tous des patients des cliniques de contrôle des infections respiratoires du Massachusetts General Hospital (MGH) qui présentaient des symptômes de COVID-19 ou le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) lié au coronavirus.

Les chercheurs ont prélevé des écouvillons de gorge ou nasaux et des échantillons de sang qui ont été testés pour COVID-19. Les scientifiques ont également comparé les niveaux des récepteurs ACE2 auxquels le virus se lie entre les participants et d’autres enfants et adultes.

Seuls 49 enfants ont été testés positifs et seulement 25 d’entre eux ont eu de la fièvre. Les volontaires COVID-positifs ont montré d’autres symptômes qui n’étaient pas spécifiques à la maladie.

«La présence du virus n’est pas en corrélation avec les symptômes», a déclaré à Newsweek le directeur du Centre de recherche en immunologie et biologie des muqueuses de l’HGM, le Dr Alessio Fasano. «Chez les enfants, l’infection par le SRAS-CoV-2 s’est traduite principalement par l’absence de symptômes ou des symptômes légers non spécifiques, notamment un écoulement nasal, une toux et / ou une faible fièvre.»

Les taux de virus étaient les plus élevés chez les enfants au cours des deux premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Plus intéressant encore, les charges virales étaient «significativement plus élevées que les adultes hospitalisés atteints d’une maladie grave», selon l’article.

Le directeur du Centre de la fibrose kystique de l’HGM, le Dr Lael Yonker, a déclaré à Newsweek qu’une explication potentielle concernait le comportement du virus. Chez les adultes, le virus descend dans les voies respiratoires inférieures et les poumons. Mais chez les enfants, l’infection reste dans les voies respiratoires supérieures. Les enfants de moins de 10 ans sont moins susceptibles d’exprimer le récepteur ACE2 que le virus utilise, ce qui signifie que le coronavirus ne pourrait pas les infecter.

Comme d’autres études, cette recherche n’a pas pu prouver de manière concluante que les enfants sont plus contagieux que les adultes. Mais il existe une corrélation entre les charges virales élevées et l’infectiosité dans d’autres maladies. « Dans d’autres infections virales comme la grippe, une charge virale plus élevée dans les sécrétions indique une infectivité accrue », a déclaré Yonker. «Chez ces enfants, ces niveaux élevés de SRAS-CoV-2 dans les voies respiratoires suggèrent une capacité accrue à propager l’infection.»

L’étude «prouve qu’ils [children] peuvent être tout aussi contagieux que les adultes et, par conséquent, ils ne doivent pas être négligés lorsque des politiques de santé publique sont élaborées pour lutter contre la pandémie », a déclaré Fasano.

Comme d’autres recherches sur le COVID-19, l’étude MGH pourrait bénéficier de plus de données, mais les chercheurs ont clairement indiqué qu ’« aucun âge n’était «protégé» contre le virus et que tous les âges peuvent porter des niveaux élevés de virus. » L’étude comptait un nombre limité de participants en raison d’une pénurie de kits de test.

Les responsables de la santé publique et les écoles devraient prendre des précautions supplémentaires pour empêcher la propagation du COVID-19 lorsque les élèves retournent en classe. «Cette étude prévient que les enfants pourraient jouer un rôle plus important dans la propagation de cette pandémie si les précautions appropriées ne sont pas prises», a déclaré Yonker à Newsweek. La surveillance des symptômes tels que la fièvre ne suffira pas, et d’autres mesures doivent être mises en œuvre pour détecter les enfants infectés, comme le dépistage viral fréquent. D’autres mesures sont également conseillées, notamment les masques faciaux, le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale et l’apprentissage à distance.

Fasano a averti qu’une troisième vague de pandémie pourrait être alimentée par les enfants si «nous ne prenons pas en compte ces nouvelles données lors de la réouverture des écoles».

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.