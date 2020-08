Amazon propose cette semaine le tout nouvel iMac 27 pouces d’Apple dans deux configurations, ce qui représente certaines des premières réductions notables sur l’ordinateur de bureau 2020.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le site en activité.

Les ventes commencent avec l’iMac Retina 5K 27 pouces avec un processeur Intel Core i5 à 3,1 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour 1 699,93 $, en baisse par rapport à 1799,00 $. Ce modèle est vendu par Expercom sur Amazon.

99 $ d’économie

Nouvel iMac 27 pouces (256 Go) pour 1699,93 $

Deuxièmement, l’iMac Retina 5K 27 pouces avec un processeur Intel Core i7 à 3,8 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go est en vente pour 2 251,88 $, en baisse de 2299,00 $.

47 $ d’économie

Nouvel iMac 27 pouces (512 Go) pour 2251,88 $

Ces deux remises sont des plus bas de tous les temps sur Amazon, et elles battent actuellement les prix observés chez des détaillants tels que B&H Photo et Best Buy. Apple a lancé les nouveaux iMac plus tôt ce mois-ci, introduisant des processeurs Intel de 10e génération, plus de RAM, plus de stockage SSD, des GPU AMD plus rapides et la prise en charge True Tone pour les écrans Retina.

Vous pouvez suivre les ventes en cours sur la gamme iMac d’Apple en visitant notre guide Meilleures offres iMac. Là, nous notons les meilleures offres iMac d’Amazon, Adorama, B&H Photo et d’autres détaillants, alors assurez-vous de revenir souvent si vous achetez un iMac pour la première fois ou si vous envisagez de le mettre à niveau.