(Image du Bureau américain des brevets et des marques)

Amazon ne pense pas seulement à la livraison avec ses drones.

Le nouveau brevet rendu public cette semaine révèle une idée de système de remorquage alimenté par drone conçu pour les skieurs, les surfeurs, les patineurs et plus encore.

«Bien qu’il existe diverses utilisations connues des véhicules aériens sans pilote, certaines techniques de contrôle des véhicules aériens sans pilote sont relativement limitatives par rapport à d’autres utilisations», selon le dépôt de brevet, initialement déposé en juin 2016. «Par exemple, l’actuel actionné manuellement les télécommandes des véhicules aériens automatisés ne permettent pas aux utilisateurs de faire fonctionner les télécommandes tout en utilisant simultanément leurs mains à d’autres fins. »

Le concept n’est pas entièrement nouveau. Des entreprises telles que Freefly Systems et d’autres esprits créatifs ont piraté quelque chose de similaire.

L’idée d’Amazon se concentre sur les interactions entre le système de drone automatisé et l’utilisateur. Il comprend des fonctionnalités qui permettraient à un utilisateur d’invoquer le drone à son emplacement. Le drone serait également capable de détecter et d’éviter les obstacles sur la trajectoire d’un utilisateur et / ou d’un câble de remorquage. «Par exemple, lorsqu’un utilisateur fait du ski sur neige dans une région montagneuse, une zone de déplacement désignée peut être déterminée pour éviter les falaises ou d’autres zones dangereuses», note le dossier. Le drone pourrait même soulever un utilisateur dans les airs.

Sur la liste du brevet, le directeur d’Amazon Gur Kimchi, qui a précédemment dirigé la division Prime Air de la société pendant sept ans avant de faire la transition en mars dernier. Il a été remplacé par l’ancien cadre de Boeing David Carbon.

«Après 7 ans et avec la transition du projet vers les opérations d’Amazon, je m’éloigne de Prime Air», a écrit Kimchi dans un message sur LinkedIn. «Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un leader du calibre David Carbon pour diriger le projet vers des opérations à grande échelle.»

Lisez le brevet complet ci-dessous.

Amazon a présenté son dernier design de drone en juin 2019 (Photo Amazon / Jordan Stead)

Les efforts d’Amazon en matière de drones remontent à 2013, lorsque le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a révélé des plans de livraison de drones sur 60 minutes. Mais sept ans plus tard, la société n’a pas encore officiellement lancé un service de drone de livraison commerciale à grande échelle, ne faisant que de petits tests entre-temps.

Business Insider a rapporté en juin qu’Amazon se prépare à lancer Prime Air le 31 août après de longs retards, un conflit interne et des blocages réglementaires. « Mais les personnes proches du programme disent que tout service de drone qu’Amazon est capable de lancer à court terme ne représentera guère plus qu’un essai glorifié dans une zone contrôlée et extrêmement limitée », a noté le journaliste de BI, Eugene Kim.

Amazon a présenté sa dernière conception de drone en juin 2019: un drone entièrement électrique qui peut voler jusqu’à 15 miles et livrer des colis de moins de cinq livres en moins de 30 minutes.

D’autres sociétés, dont Alphabet et UPS, développent leurs propres systèmes de livraison par drone. Le bras Wing d’Alphabet a augmenté ses livraisons de drones au milieu de la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, le leader de longue date d’Amazon Robotics Brad Porter – qui a travaillé avec l’équipe Prime Air pendant son mandat chez Amazon – a démissionné.

Dans un brevet distinct publié en décembre dernier, Amazon a décrit un système qui permet aux véhicules terrestres autonomes de transporter des colis vers le quartier d’un client et de coordonner la livraison à domicile avec un drone.

Voici le brevet complet du système de remorquage: