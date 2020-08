Photo: Julie Clopper / Shutterstock.com.

Amazon propose son programme anti-contrefaçon «Project Zero» dans sept pays supplémentaires, élargissant ainsi un programme conçu pour aider les marques à lutter contre les faux produits, dans un contexte de surveillance accrue des imitations sur sa plate-forme de commerce électronique.

Project Zero sera désormais disponible pour les vendeurs sur les boutiques en ligne d’Amazon en Australie, au Brésil, aux Pays-Bas, en Arabie saoudite, à Singapour, en Turquie et aux Émirats arabes unis, portant le total à 17 pays, a annoncé la société lundi soir. Lancé l’année dernière, le programme est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Japon, en Inde, au Mexique et au Canada.

Amazon affirme que plus de 10 000 marques, allant des petites entreprises aux grands détaillants mondiaux, se sont inscrites au programme, qui tire son nom de l’objectif déclaré d’Amazon de zéro produits contrefaits sur sa plate-forme. La société a cité les exemples d’Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo et Veet comme participants.

Les contrefaçons étaient l’un des sujets sur lesquels les législateurs ont abordé le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, lors d’une récente audience antitrust du Congrès avec d’autres grands PDG de la technologie.

« Amazon a déclaré qu’il résolvait son problème de contrefaçon, mais la contrefaçon semble s’aggraver, pas mieux », a déclaré le représentant américain Hank Johnson, un démocrate de Géorgie, demandant à Bezos pourquoi Amazon ne fait pas plus pour lutter contre les contrefaçons.

Il a ajouté: «Amazon agit comme s’il n’était pas responsable des contrefaçons vendues par des vendeurs tiers sur sa plate-forme, et nous avons entendu qu’Amazon met le fardeau et le coût sur les propriétaires de marque pour surveiller le site d’Amazon, même si Amazon gagne de l’argent quand un un produit contrefait est vendu sur son site. »

En réponse, Bezos a décrit la lutte de la société contre les contrefaçons et a contesté l’idée que les contrefaçons sont en fin de compte un avantage pour Amazon.

«Je pense que c’est une question extrêmement importante et sur laquelle nous travaillons très dur. Les contrefaçons sont un fléau », a-t-il déclaré. «Cela ne nous aide pas à gagner la confiance des clients. C’est mauvais pour les clients. C’est mauvais pour les vendeurs tiers honnêtes. Nous faisons beaucoup pour empêcher la contrefaçon. Nous avons une équipe de plus d’un millier de personnes qui fait cela. Nous investissons des centaines de millions de dollars dans des systèmes qui font cela. »

À titre d’exemple, Bezos a évoqué Project Zero, affirmant qu’il «aide les marques à sérialiser des produits individuels, ce qui contribue vraiment à la contrefaçon.

C’était une référence à l’un des trois principaux composants de Project Zero, dans lequel les marques appliquent un code unique dans l’emballage ou le produit pour permettre à Amazon de confirmer l’authenticité des produits individuels. Project Zero comprend également des outils en libre-service permettant aux marques de supprimer les annonces d’Amazon.com et une technologie qui identifie automatiquement les annonces suspectes.

«Amazon s’est engagé à protéger ses clients et les marques avec lesquelles nous collaborons dans le monde entier», a déclaré Dharmesh Mehta, vice-président d’Amazon, Worldwide Customer Trust et Partner Support, dans le communiqué de presse annonçant l’expansion lundi soir. «Project Zero a été un pas en avant dans la protection des marques, en particulier pour celles qui utilisent ses trois composants.»

Lors de l’audience, le représentant Johnson a cité le témoignage antérieur de David Barnett, le PDG des détenteurs de téléphones de marque PopSockets, qui avait déclaré lors d’une audience précédente qu’Amazon avait répertorié les versions contrefaites du produit avant les versions authentiques, et n’avait arrêté la pratique qu’après que PopSockets s’était engagé. pour dépenser 2 millions de dollars en publicité.

« C’est inacceptable », a déclaré Bezos, promettant de se pencher sur les détails des allégations de PopSockets, qui ont fait l’objet d’une large couverture plus tôt cette année. « Si tel est le cas, et si quelqu’un quelque part sur Amazon dit: » Achetez X dollars en publicités, et nous vous aiderons à résoudre votre problème de contrefaçon « , c’est inacceptable. »

Même si Amazon gagne de l’argent à court terme sur des produits contrefaits, il n’est finalement pas dans son meilleur intérêt d’autoriser les produits contrefaits, a déclaré Bezos. «Je préférerais de loin perdre une vente plutôt que de perdre un client», a-t-il déclaré.

Comme l’a noté Bezos lors de l’audience, la société a annoncé la formation d’une «Unité des crimes de contrefaçon» plus tôt cette année dans le cadre de ses initiatives.

Amazon a également intenté une série de poursuites pour produits contrefaits au cours des dernières années, rejoignant récemment la marque de mode de luxe italienne Valentino pour poursuivre un contrefacteur présumé des chaussures Rockstud de la société. Amazon a déposé des poursuites similaires dans le passé en partenariat avec des sociétés telles que Nite Ize, un fabricant d’accessoires mobiles et de produits LED; Vera Bradley, créatrice de sacs à main et d’accessoires; et la société de cas de téléphone haut de gamme OtterBox.

La société a cherché à se soustraire à sa responsabilité légale pour les produits de contrefaçon vendus sur sa plateforme. Dans ce qui est devenu une affaire historique, Amazon a été poursuivi en 2013 par le fabricant de taie d’oreiller fantaisie basé à Seattle Milo & Gabby pour des imitations vendues par d’autres sociétés sur Amazon.com. Les tribunaux ont souscrit à l’argument d’Amazon selon lequel les vendeurs des contrefaçons étaient ceux qui devraient être tenus responsables.