(Image Amazon)

Amazon a introduit lundi un nouvel avantage pour les membres Prime, en étendant ses avantages de vidéo, de musique et de lecture aux jeux vidéo avec Prime Gaming.

Les membres Prime ont désormais accès à du contenu de jeu gratuit et exclusif pour une variété de titres, y compris Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA Sports FIFA 20, League of Legends, et plus de 20 autres PC, consoles, et jeux mobiles. Dans le cadre de l’adhésion, des jeux PC peuvent être réclamés chaque mois, et ce mois-ci, ces titres incluent SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2 et Treachery in Beatdown City.

Amazon a lancé pour la première fois des avantages de jeu pour les membres Prime en 2016 sous le nom de Twitch Prime. Prime Gaming offrira plus de nouveau contenu et de jeux gratuits, ainsi qu’un abonnement mensuel à la chaîne Twitch.

«Les membres Prime bénéficient déjà du meilleur de la télévision, des films et de la musique, et nous étendons maintenant nos offres de divertissement pour inclure le meilleur du jeu», a déclaré Larry Plotnick, directeur général de Prime Gaming, dans un article de blog. «Nous offrons à nos clients un nouveau contenu qui leur permet de jouer encore mieux à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Ainsi, quel que soit le type de jeux que vous aimez et où vous y jouez, ils seront encore meilleurs avec Prime Gaming. »

Amazon a conclu des accords avec des éditeurs de jeux tels que Riot Games, Roblox Corp. et Rockstar Games. Les joueurs peuvent accéder à des contenus tels que des skins exclusifs pour Apex Legends, un pack de sélection de joueurs pour EA Sports FIFA 20 et des armes exotiques pour Destiny 2. De nouveaux objets pour Roblox arriveront également plus tard ce mois-ci.

Alors qu’Amazon pousse plus loin dans les avantages des jeux vidéo sur Prime, sa propre poussée dans la production de jeux ne s’est pas si bien déroulée plus tôt cet été. Le lancement de son titre à gros budget très médiatisé Crucible est tombé à plat et le jeu de tir sur PC a dû être déplacé en version bêta fermée pour un développement ultérieur.