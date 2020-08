Photo de BigStock / KFifa

Amazon Music et la filiale Audible du géant de la technologie prévoient de proposer des podcasts de fournisseurs de contenu tiers directement sur leurs plates-formes, en élargissant considérablement leurs offres audio et en s’affrontant avec Apple, Google, Spotify et d’autres grandes plates-formes de distribution de podcasts.

Mais d’abord, ils doivent faire face à un désordre de relations publiques.

La société a dévoilé ses plans lundi dans un courrier électronique de masse adressé aux producteurs de contenu de podcast, y compris aux journalistes et aux organisations médiatiques qui couvrent Amazon, déclarant que les informations sur ses plans de podcast étaient «confidentielles» sans suivre la pratique standard consistant à obtenir au préalable leur accord pour traiter le message confidentiel.

Cette information, bien sûr, a été rapidement tweetée et rapportée publiquement, ce qui s’est rapidement rendue sur la page d’accueil de Techmeme, le site d’agrégation d’actualités technologiques largement suivi.

Puis vint le vrai désordre. Les podcasteurs qui ont cliqué pour soumettre leurs émissions ont découvert cette clause dans le contrat de licence de contenu qui est une exigence pour participer au programme: « Votre contenu ne peut pas (a) inclure de publicité ou de messages qui dénigrent ou sont dirigés contre Amazon ou tout service; … »

C’est un non-starter pour de nombreux hôtes de podcast, en particulier ceux qui commentent régulièrement le géant de la technologie.

C’est un flub standard, mais voici où cela déraille vraiment: les termes et conditions spécifient que les podcasts ne dénigreront en aucun cas @Amazon. Je suis un podcast de divertissement effrayant et je ne peux pas y consentir. Comment un podcast de nouvelles réelles?! pic.twitter.com/QlE23KdAv7 – HydroxyCoreyQuinn (@QuinnyPig) 11 août 2020

Amazon a déjà proposé des podcasts sur ses haut-parleurs Echo via le service de musique TuneIn. La portée des appareils compatibles Alexa et du service Amazon Music pourrait être un grand attrait pour de nombreux podcasteurs. Le message indique que les émissions seraient disponibles via des services, y compris l’offre gratuite d’Amazon Music, atteignant plus de 55 millions de clients.

Audible, mieux connu pour ses livres audio, s’est développé ces dernières années pour inclure une variété d’émissions épisodiques et d’autres variétés de contenu audio.

. faisait partie des producteurs de contenu de podcast qui ont reçu le message. Nous n’avons pas soumis notre podcast hebdomadaire . pour inclusion, ni accepté les termes de la licence, et nous n’avons pas accepté de traiter les informations contenues dans l’e-mail de manière confidentielle avant de les recevoir.

Nous avons contacté Amazon et Audible pour obtenir des commentaires sur cette histoire, et nous n’avons pas encore reçu de réponse.