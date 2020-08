Si vous souhaitez améliorer votre connexion Internet mais que vous ne savez pas comment le faire, continuez à lire, dans cet article nous allons vous aider à y parvenir avec seulement trois conseils que vous pouvez mettre en pratique en quelques minutes et sans effort.

Avant de commencer, il est important que vous sachiez clairement que vous ne pourrez pas améliorer votre connexion Internet si votre fournisseur ne vous donne pas un bon service. Cela ne sera pas non plus possible si le routeur que vous utilisez pour vous connecter (et le reste des composants clés) ils sont très vieux ou ne fonctionnent pas correctement.

Pour tout cela, vous devez vous assurer, avant de commencer à mettre en pratique ces trois conseils, que votre connexion Internet fonctionne correctement, et que vous disposez du matériel optimal pour en profiter. Sinon, contactez votre fournisseur si vous êtes dans le premier cas, ou commencez envisager un changement de routeur si vous vous trouvez dans le second cas. Cela dit, nous passons aux choses sérieuses.

Comment améliorer votre connexion Internet

Il premier pas est sans aucun doute le plus simple, vous devez vous assurer que le routeur est bien situé, bien configuré et bien connecté. Je sais que cela peut sembler très simple, mais la vérité est que tout le monde ne sait pas trop quoi faire pour établir une bonne connexion Internet.

Par exemple, si vous mettez le routeur dans un espace ouvert sans obstacles close vous aurez eu raison, mais avez-vous pris en compte la distance aux pièces que vous souhaitez parcourir? L’avez-vous placé en position élevée? Ce sont des détails très importants dont nous ne prenons pas toujours en compte.

Placez le routeur en hauteur, sans obstacles ni éléments générant des interférences autour, et recherchez une position centrale qui vous permet de couvrir toutes les pièces de votre maison ou de votre bureau. Vérifiez également les paramètres, les normes Wi-Fi que vous avez activées et le type de câblage que vous utilisez pour le connecter au PC, au cas où vous utiliseriez également une connexion filaire. N’oubliez pas que l’utilisation de normes Wi-Fi très anciennes peut ralentir votre connexion.

Il deuxième pas ce n’est pas non plus particulièrement compliqué. Vous avez déjà le routeur bien placé et bien configuré, mais si vous souhaitez améliorer un peu plus votre connexion Internet, vous devez utiliser intelligemment les fonctions avancées de votre routeur. Par exemple, un routeur actuel, comme la FRITZ! Box 7530, dispose de technologies avancées que vous pouvez utiliser pour améliorer votre connexion Internet sans effort, parmi lesquelles nous pouvons souligner:

Pilotage WiFi maillé– Dirigez automatiquement les appareils Wi-Fi vers le point d’accès sans fil avec le meilleur signal et la bande de fréquences la plus puissante. Vous aurez toujours la meilleure connexion Wi-Fi.

Formation de faisceaux: Les antennes de routeur signalent dans la direction exacte dans laquelle les terminaux sont pour une plus grande portée et de meilleures performances. Cela peut nous aider à éliminer les zones mortes, et profitez d’une vitesse beaucoup plus élevée.

QoS (qualité de service): nous permet de hiérarchiser le trafic pour garantir une bande passante minimale à certaines charges de travail, comme les jeux en ligne ou le streaming de contenu haute résolution. Cela nous aidera à éviter les problèmes de performances dans les applications les plus exigeantes.

Nous avons terminé avec le troisième étape, très simple et facile à mettre en œuvre, mettez à jour le firmware du routeur. Cela n’a pas de plus grand mystère, nous n’avons qu’à rechercher périodiquement des mises à jour via les canaux officiels de chaque fabricant. Dans le cas d’AVM, la société allemande intègre dans ses routeurs une option que nous pouvons configurer à tout moment, et qui nous permet d’activer le téléchargement automatique des mises à jour du Système d’exploitation FRITZ! OS, basé sur Linux.

Les mises à jour du firmware apportent généralement des améliorations en termes de performances et de stabilité, en plus de nouvelles fonctionnalités et améliorations de la sécurité.

