Source: WD

Nous sommes très proches de la sortie de la prochaine génération de consoles de jeu, mais savez-vous ce que cela signifie vraiment pour les propriétaires de consoles de la génération actuelle? Cela signifie que vous achetez des jeux depuis un certain temps! Et la plupart de ces jeux sont numériques. Et vous avez probablement mal pour le stockage. Les grands RPG et les jeux de type bac à sable à monde ouvert peuvent atteindre des dizaines de gigaoctets, certains proches de 200 Go si vous incluez le jeu de base et les modules complémentaires.

Il n’y a rien de pire que de quitter un jeu que vous aimez simplement parce que vous n’aviez pas assez d’espace pour le conserver sur votre disque dur ou votre carte mémoire. Vous n’êtes pas obligé! Développez votre espace de stockage et gardez vos jeux se charger rapidement avec un nouveau lecteur de jeu ou une nouvelle carte microSD. WD® et SanDisk® créent d’excellentes solutions de stockage numérique depuis des années. Les deux marques proposent des gammes de produits dédiées à la compatibilité avec vos consoles, que vous jouiez sur Xbox One, PlayStation 4 ou Nintendo Switch ™. La grande chose à propos de tous ces périphériques de stockage est que vous pouvez les utiliser pour bien plus que simplement le jeu, et comme il existe une variété de solutions portables, vous pourrez commencer à les utiliser avec votre PC ou ordinateur portable à la place si vous en avez besoin.

Stockage portable

Lecteur de jeu WD_BLACK ™ P10

Ne vous contentez pas des limites du stockage interne de votre console de jeu ou de votre PC. Le WD_BLACK P10 Game Drive offre un stockage massif dans un format portable, vous permettant d’élargir votre bibliothèque de jeux à un prix abordable.

Le WD_BLACK P10 Game Drive est compatible avec la Xbox One ou la PlayStation 4, donc quelle que soit la console que vous préférez, vous pouvez facilement utiliser cette option. Il est disponible en différentes capacités de stockage entre 2 To et 5 To *, pouvant stocker jusqu’à 125 jeux (1). L’encombrement du lecteur est plus petit que celui du lecteur de jeu WD_BLACK D10, ce qui signifie que si vous aimez le déplacer ou garder le lecteur caché, c’est un peu plus facile.

Le prix varie également entre les modèles P10, les lecteurs commençant à 89,99 $ (PDSF). La version WD_BLACK P10 Game Drive pour Xbox One est disponible en 1 To, 3 To et 5 To * de capacité et comprend un abonnement gratuit de 2 mois au Xbox Game Pass Ultimate qui comprend tous les avantages du Xbox Live Gold, ainsi qu’un accès à plus de 100 de haute qualité. jeux de console et PC, ce qui est assez génial.

Stockage maximum

Lecteur de jeu WD_BLACK D10

Si l’espace à proximité de votre système de jeu ne pose pas de problème, le WD_BLACK D10 Game Drive fournit une charge de stockage rapide qui peut vivre à côté de votre console de jeu ou de votre PC. Pour un disque dur gros et rapide, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin.

Le disque dur de jeu WD_BLACK D10 est un disque dur externe de bureau à 7200 tr / min. Avec une capacité de 8 To * (pouvant contenir environ 200 jeux (1)), il est difficile de contester les avantages que cela peut apporter à votre expérience de jeu. Il possède une interface USB 3.2 Gen 1 et des vitesses de transfert allant jusqu’à 250 Mo / s **, ce qui signifie que vos jeux seront transférés et chargés très rapidement. Les deux ports de type A peuvent être utilisés pour charger vos contrôleurs de jeu et autres accessoires. Le WD_BLACK D10 Game Drive pour la version Xbox One est livré avec 12 To * de capacité et un abonnement gratuit de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate.

Stockage rapide

WD_BLACK SN750

Faites passer les vitesses de stockage au niveau supérieur avec ce SSD PCIe. Ce disque est encore plus compact et plus rapide que les SSD SATA 2,5 pouces traditionnels, mais vous pouvez y installer de nombreux jeux préférés, de sorte que vous profiterez d’un chargement rapide chaque fois que vous lancez un jeu.

Si vous jouez sur un PC, le WD Black SN750 est définitivement le lecteur à vérifier. Les options commencent à seulement 77,99 $ (PDSF), ce qui constitue un excellent rapport qualité-prix, en particulier pour ceux qui cherchent à construire de nouveaux PC de jeu. Les versions de capacité de 500 Go, 1 To et 2 To * disposent d’une option de dissipateur thermique, qui est le composant idéal pour compléter les systèmes avec un éclairage RVB et d’autres technologies de refroidissement, telles que le refroidissement par eau.

Avec ce lecteur, vous remarquerez des temps de chargement plus rapides, des vitesses de transfert plus rapides et plus encore.

Changer de stockage

Cartes microSDXC SanDisk

Réglez-le et oubliez-le avec la carte microSDXC SanDisk pour Nintendo Switch. Cette petite carte vous permettra d’ajouter une énorme quantité de stockage supplémentaire pour la Nintendo Switch, afin que vous puissiez emporter votre bibliothèque de jeux avec vous où que vous alliez.

SanDisk propose également des solutions de stockage pour la Nintendo Switch. Conçue, testée et approuvée pour la console de jeu Nintendo Switch, la carte microSDXC SanDisk sous licence officielle vous permet d’ajouter jusqu’à 256 Go * d’espace à votre console portable. Parfait pour garder vos jeux préférés au même endroit, afin que vous puissiez voyager léger et jouer n’importe où, n’importe quand. Faites confiance à SanDisk pour conquérir de nouveaux niveaux. Les prix commencent à seulement 18,49 $ (PDSF) pour 64 Go *.

* Utilisé pour la capacité de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = mille milliards d’octets. La capacité utilisateur réelle peut être inférieure en fonction de l’environnement d’exploitation.

** Comme utilisé pour le taux de transfert, 1 Mo / s = 1 million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du lecteur et d’autres facteurs.

(1) Nombre de jeux basé sur une moyenne de 36 Go par match. Le nombre de jeux variera en fonction de la taille du fichier, du formatage, d’autres programmes et de facteurs.

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Les images présentées peuvent différer des produits réels. Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur officiel et titulaire de la licence dans les Amériques des produits SanDisk.