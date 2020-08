À partir de ce mois-ci, août 2020, les fans d’émissions Apple TV + auront un nouvel endroit pour se gaver. De plus, les nouveaux arrivants dans l’offre de télévision en streaming de Cupertino ont une nouvelle façon de se présenter à ce que le service peut leur apporter. Grâce à un nouveau partenariat, American Airlines offre gratuitement Apple TV +, apportant une partie de la gamme aux systèmes de divertissement à dossier de siège de la société.

American Airlines offre des émissions Apple TV +

Les Apple Originals sont désormais préchargés dans le divertissement de dossier de votre vol American Airlines. La programmation complète n’est pas disponible, mais vous pouvez certainement trouver The Morning Show, For All Mankind, Dickinson, Defending Jacob et sept autres séries.

La programmation exacte est différente selon le vol sur lequel vous vous trouvez. De plus, vous ne verrez pas tous les épisodes de chaque émission de la programmation. Cependant, cela constituera une excellente introduction à ceux qui n’ont jamais utilisé le service. Ce sera également idéal pour vous rattraper pendant que vous êtes en vol.

La liste complète des émissions disponibles au lancement comprend:

The Morning ShowDéfendre JacobDickinsonPour All MankindGhostwriterAidesAides à la maisonAvant la nuitLittle AmericaMythic Quest: Raven’s BanquetOprah’s Book ClubSnoopy in Space

Pourquoi American Airlines propose gratuitement des émissions Apple TV +

Bien sûr, l’idée principale d’Apple est certainement que les clients deviennent accro pendant leur vol, puis s’abonnent une fois qu’ils ont atterri. Contrairement à l’offre d’Apple Music de la compagnie aérienne sans acheter de Wi-Fi, vous n’avez pas besoin d’être un abonné Apple TV + pour vous connecter.

Bien entendu, Apple et American Airlines ont une longue histoire de partenariat. Après tout, American Airlines a été le premier transporteur américain à remplacer les sacs de vol par des iPad dans le cockpit.

Si vous voyagez avec American Airlines, assurez-vous de vérifier ce qui est disponible sur votre vol. Espérons que le service sera élargi pour offrir également des longs métrages comme Dads ou l’exclusif Greyhound.