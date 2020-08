Le nombre de personnes utilisant WhatsApp a augmenté de façon exponentielle. Le bon moment que vit l’application immobilière n’est pas seulement lié au nombre de personnes souscrites à son service; mais aussi avec le temps en ligne que cette plateforme est capable d’absorber par utilisateur.

Malgré le fait que diverses plates-formes aient cherché des moyens de détrôner le service populaire, la réalité est que les mises à jour constantes et récentes apportées par WhatsApp ont réussi à le maintenir en tant que leader du segment.

Numéros de messages rapides

Les projections fournies par eMarketer, indiquent que cette année il y aura plus de 2,5 milliards d’utilisateurs d’applications de ce type dans le monde, tandis que les données de Visual Capitalist révèlent qu’actuellement plus de 41,6 millions de messages mobiles sont envoyés par minute. Dans ces chiffres, WhatsApp est le leader incontesté.

De temps en temps, WhatsApp maintient une croissance exponentielle sur ce marché. Une étude réalisée par Telefónica indique que juste entre la semaine du 9 au 15 mars, le trafic WhatsApp a augmenté de 698%, ce qui signifie gérer 381 Gbs de plus que d’habitude.

Malgré ces chiffres, la prochaine mise à jour de WhatsApp pourrait s’accompagner d’une condition que ses utilisateurs n’aimeront pas, et tout semble indiquer que l’utilisation d’autocollants pourrait être limitée à partir de maintenant.

L’importance des autocollants

Ce qui précède a plus de sens si nous reconnaissons que, selon le site Web eMarketer, jusqu’à l’année dernière, plus de 250 000 personnes autour de plates-formes de messagerie instantanée utilisées, plates-formes où l’utilisation d’autocollants est de plus en plus fréquente pour améliorer les conversations.

Parmi les avantages spécifiques de l’utilisation de cet outil petit mais efficace dans un effort de marketing immobilier, on trouve les suivants:

Renforcer la communication

Améliorer l’identité de marque

Ils favorisent l’engagement

Ils véhiculent des émotions et une proximité

Bien que la plupart des sauriens utilisent ces éléments pour mettre en valeur leurs messages, la réalité est que le nombre de personnes qui ont commencé à en abuser et à en abuser a considérablement augmenté.

Une limite nécessaire

Dans cet esprit, WhatsApp introduirait une nouvelle limite pour partager des autocollants. Ceci après que divers utilisateurs ont créé des autocollants en mouvement de films complets, ce qui a créé une instabilité dans l’application et sur les téléphones des utilisateurs.

Les informations proviennent de la main de WABetaInfo, un site qui a indiqué que la limite d’utilisation sera variable entre Android et iOS, bien qu’il ait souligné que la règle générale est de 1 mégaoctet par autocollant.

De la même manière, le site spécialisé a signalé que la possibilité de créer des autocollants personnalisés n’étant pas encore officielle sur WhatsApp, il est possible qu’elle expirera les modifications et même la censure pour les autocollants créés sur d’autres plateformes.

Bien que ce ne soit pas un fait, la vérité est que les chances que la limite des autocollants atteigne WhatsApp sont élevées, vous devrez donc attendre pour en savoir plus sur les conditions de cette nouvelle mesure.

Notez que la possibilité d’importer des autocollants personnalisés n’est pas encore disponible officiellement. https://t.co/Hevo9ia1eq – WABetaInfo (@WABetaInfo) 1 août 2020

