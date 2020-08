Aujourd’hui, nous vous apportons l’examen de l’une des dernières propositions en matière de claviers pour gamer, le nouveau HyperX Alloy Elite 2, une nouvelle proposition qui veut attirer un public à la recherche d’un appareil pour jouer, mais aussi pour travailler et même comme accessoire multimédia.

Cette nouvelle version du clavier conserve deux des piliers de l’original: une structure en acier qui lui confère une résistance et un poids considérable, des touches dédiées à l’éclairage, un profil gamer et la section multimédia. A cela s’ajoutent de nouveaux keycaps qui permettent d’amplifier l’éclairage RVB, sous lesquels on retrouve les interrupteurs HyperX Red de notre propre fabrication.

Ces dernières semaines, c’est mon clavier de chevet, celui que j’ai utilisé pour jouer à des jeux mais aussi pour travailler et même pour « contrôler » le son d’un film que j’ai vu. Il est maintenant temps de faire l’examen correspondant, de vous dire ce que nous avons pensé et quel avis vous nous avez laissé, alors allons-y.

Un design qui «ressemble» à peu d’autres

L’HyperX Alloy Elite 2 est un clavier complet, ce qui signifie qu’il a son numéro et son bloc fonctionnel correspondants. Cela lui donne une largeur de 444 mm et une profondeur de 174 mm qui se termine par une hauteur de 37,4 mm sur la surface de laquelle les touches font saillie. Ces mesures sont légèrement plus grandes que ce à quoi nous sommes habitués, mais là où le clavier tire vers le haut, c’est le poids de 1530 grammes (câble compris), dont le principal coupable est la structure en acier qui constitue la colonne vertébrale du clavier.

En ce qui concerne le design, ce clavier ne passe pas inaperçu, composé du corps principal et d’une section supplémentaire en bas où se trouvent les boutons dédiés, tous deux séparés par une ligne RVB sur toute la largeur.

Cette barre du haut a quelques surprises à souligner, que nous allons voir une par une. Le premier est sur le côté droit, où on en trouve commandes multimédia qui nous permettent d’avancer, de revenir en arrière, de mettre en pause et de reprendre la lecture. Nous avons également un bouton pour couper le son et une roue dentée qui nous permet d’augmenter ou de baisser le volume.

Le second se trouve sur le côté gauche, où l’on trouve trois boutons. Le premier, situé presque dans le coin, nous permet de contrôler le niveau de luminosité de l’éclairage RVB sur le clavier. Le second nous permet de basculer entre les différents effets d’éclairage que nous avons configurés, nous permettant de changer complètement son éclairage d’un simple toucher. Enfin le troisième est dédié à activer le mode de jeu, qui est destiné à se concentrer sur le jeu et, entre autres, désactive le bouton Windows.

De la partie centrale de cette barre vient un câble épais qui fourche vers l’extrémité et dont la signification a à voir avec le troisième élément remarquable de cette barre, que pour le trouver il faut le chercher dans la partie arrière. À ce stade du clavier, nous allons trouver un extra, un port USB 2.0 qui nous permet de connecter une souris ou même une mémoire flash, évitant ainsi d’avoir à chercher un port sur le PC pour l’utiliser. Ce n’est vraiment pas qu’un port soit ajouté, puisque le câble dédie l’un des connecteurs à cet USB, ce qui est fait est de le rendre plus accessible lors de son utilisation.

Touches plus lumineuses et plus courtes

HyperX a remplacé les Keycaps noirs indescriptibles que nous voyons couramment pour le plus récent HyperX Pudding, touches dont le dessous est blanc et translucide, laissant passer l’éclairage RVB et regardez d’une manière qui rendra fous les amateurs de couleurs sur leurs appareils.

Chacune des plus grandes touches, telles que l’intro, la barre d’espace et d’autres, ont des supports supplémentaires pour leur donner une plus grande stabilité, bien que dans ce cas, elles soient noires et éclairent, mais elles empêchent les touches de danser.

Curieusement, nous ne sommes pas avant des clés construites en PBT, mais l’ABS double couche a été choisi. Cela en fait un clavier plus lumineux, mais il faudra voir comment il résiste au passage du temps, bien que bien sûr, avec le système à double couche, ils garantissent que les lettres ne seront pas effacées.

Sous chaque clé on ne retrouve pas le Cherry MX Red de la première version, mais cette fois on a opté pour utilisez vos propres commutateurs, le HyperX Red.

Les nouveaux Rouge HyperX, comme le Cherry MX Red sont linéaires, mais ont un Course d’activation de 1,8 mm et course totale de 3,8 mm, légèrement inférieur au modèle Cherry. Cela signifie qu’en théorie, ils sont non seulement fluides dans la frappe, mais aussi qu’ils sont un peu plus rapides, HyperX affirme également qu’ils sont plus durables car ils peuvent contenir jusqu’à 80 millions de frappes.

Enfin, il faut parler de la partie inférieure, une zone où l’on retrouve un design en deux hauteurs qui lui donne un aspect plus agressif et qui correspond aux évidements que l’on retrouve également sur les côtés.

On retrouve également quatre zones en caoutchouc pour qu’il ne bouge pas, ce qui est déjà compliqué par le poids, et deux pieds à deux hauteurs pour régler l’inclinaison.

Spécifications HyperX Alloy Elite 2

Caractéristiques: Dimensions Largeur 444,0 mm Profondeur 174,0 mm Hauteur 37,4 mm Poids (clavier et câble) 1530 grammes Câble tressé de 1,8 m Swicth: Réseau de commande linéaire HyperX Force de commande 45 g Point appliqué 1,8 mm Distance totale de déplacement 3,8 mm Durée de vie utile (frappes) 80 millions de rétroéclairage RVB avec cinq niveaux de luminosité Mémoire intégrée pour 3 profils USB 2.0 Anti-ghosting 100% Poussée simultanée Mode N touches Contrôle multimédia Mode jeu Compatibilité multiplateforme

Ngenuity à personnaliser à votre goût

HyperX possède son propre logiciel qui nous permet de personnaliser et de configurer vos appareils. Avec cela, nous pouvons personnaliser l’éclairage de l’Alloy Elite 2, mais aussi ajouter des macros, créer des profils et modifier le fonctionnement du mode de jeu en le personnalisant à notre guise.

En général, ce n’est pas trop compliqué à utiliser et les options sont assez complètes, étant un complément qui est pratique à avoir et à apprendre à utiliser, surtout si l’on veut profiter pleinement de ce clavier en jouant, car pouvoir ajouter des touches la macro nous donne toujours un plus dans nos jeux. Cependant, il y a certains aspects à améliorer, car il faut creuser dessus pour trouver la fonction Gamelink, qui vous permet d’ajuster les paramètres en fonction du jeu auquel vous allez jouer.

Utiliser l’expérience

Avant de parler de l’expérience d’utilisation, il convient de préciser que livré avec mise en page en anglais des États-Unis, ce qui est quelque chose de tout à fait incompréhensible pour nous aujourd’hui dans un clavier vendu sur le marché espagnol. Malgré cela, ce n’est généralement pas un obstacle tant que vous avez une certaine pratique de l’écriture.

La première impression de ce clavier est de la résistance, ce qui est en partie dû à son grand poids et c’est qu’il est l’un des plus lourds que j’ai eu. Où que vous le placiez, ne craignez pas qu’il ne bouge pas un peu.

HyperX veut proposer un clavier qui non seulement sert à jouer, mais nous permet également de travailler avec lui pendant des heures. Ses clés offrent une expérience de pulsation agréable, sans être très bruyante mais en conservant ce toucher mécanique du clavier que le public gamer apprécie tant. Ses commutateurs ont une course légèrement plus courte que celles auxquelles les Cherry MX ont l’habitude, mais la différence est minime, il ne faut donc pas longtemps pour s’y habituer.

S’il y a quelque chose qui fait ressortir l’Alloy Elite 2, c’est bien l’éclairage, y compris une ligne qui n’a que la justification de séparer deux zones du clavier, mais en pratique c’est d’essayer de mettre de la lumière là où c’est possible. Le résultat ne peut être décrit que comme exagéré, mes amis étant venus dire que mon bureau « ressemble à une discothèque » avec tant de lumière, mais sincèrement je l’ai aimé. En plus, le bouton dédié nous permet d’éteindre l’éclairage, donc quand il fallait être sérieux et travailler, quelques clics suffisent.

Comme détail supplémentaire pour dire que les touches ABS à la place du PBT est peut-être un choix pour réduire les coûts, ce qui vaut également pour la disparition du repose-poignet que son prédécesseur possédait, mais à laquelle je ne m’attendais honnêtement pas dans un modèle de cette gamme.

Ses boutons supplémentaires et même son port USB sont appréciés, HyperX ne s’est pas soucié de la taille, mais s’est attaché à offrir le maximum d’options d’utilisation possibles, nous avons donc tout à portée de main et accessible, ce qui est apprécié sur tout au moment du travail.

Conclusions

Avec un prix de vente de 159,99 €, l’Hyperx Alloy Elite 2 est uUn clavier qui se démarque par lui-même. Fondamentalement, il s’agit d’une mise à jour des touches et des interrupteurs du modèle d’origine pour essayer de lui donner un air plus conforme à ce que le public actuel des joueurs exige. À cet égard, ils ont réussi car visuellement il est impossible de ne pas attirer l’attention, alors que l’utilisation de leur switch HyperX Red a montré qu’il n’avait rien à envier à la concurrence.

Certains extras comme le repose-poignet de la première version manquent, ce qui aurait complété l’ensemble, mais on imagine que la raison pour ne pas l’inclure serait de ne pas augmenter son prix. Si ce que vous recherchez dans un clavier complet et robuste, qui se démarque quand vous en avez besoin et que lorsque vous devez travailler vous donne un clic doux qui ne vous fatigue pas, l’Alloy Elite 2 est une option à considérer

HyperX Alloy Elite 2

159,99 €

Pour

Conception Port USB 2.0 Clés multimédia Cadre en acier Clés dédiées

Contre

Keycaps ABS Un aimant d’empreinte digitale

