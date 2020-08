Android 11 supprime le sélecteur de caméra, les applications tierces devront donc utiliser l’application de caméra intégrée.Google dit que c’est au nom de la confidentialité de l’emplacement.Les développeurs devront ajouter manuellement des liens de caméras tierces pour qu’elles fonctionnent.

Mise à jour: 21 août 2020 (2 h HE): Google a clarifié certaines choses sur la façon dont il limite les applications de caméra tierces dans Android 11. Selon The Verge, la société est préoccupée par les applications qui peuvent demander des photos uniquement pour suivre votre position. Les photos que vous prenez sont parfois géolocalisées avec vos coordonnées de localisation et une application non-appareil photo pourrait voler ces informations à une application d’appareil photo tierce, même si vous n’avez pas donné l’autorisation de localisation à l’application non-appareil photo pour commencer.

Google ne vous obligera à utiliser l’application de caméra par défaut de votre téléphone que lorsque vous utilisez une application qui n’a pas encore de caméra intégrée et qui doit accéder à la caméra de votre téléphone. Donc, si vous utilisez une application comme Instagram, vous pourrez toujours utiliser sa caméra. Vous pouvez également continuer à utiliser directement des applications de caméra tierces et appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation pour lancer l’application de caméra de votre choix.

Article original: 19 août 2020 (01 h 17 HE): Si vous avez l’habitude de vous fier à une application de caméra tierce (ou à des ports non officiels de l’application de caméra de Google) pour prendre des photos pour d’autres applications tierces, vous aurez une surprise pas si agréable avec Android 11 arrive.

Comme le rapporte la police Android, Google a confirmé qu’il abandonnerait le sélecteur de caméra pour les applications tierces dans la prochaine version d’Android. Les utilisateurs d’Android 11 devront se fier à «l’application de caméra système préinstallée» chaque fois qu’un programme demande à capturer une photo ou une vidéo. Les développeurs qui souhaitent autoriser les caméras tierces devront spécifier explicitement des applications alternatives ou leurs composants.

Google a expliqué cette décision comme une tentative de « protéger la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs ». Un attaquant pourrait théoriquement installer une application de caméra malveillante sur votre téléphone et l’invoquer pour voler des photos ou d’autres informations sensibles de vos applications.

Ce n’est pas nécessairement un revers dramatique. Vous pouvez généralement basculer vers votre application préférée, prendre une photo et la partager à partir de votre galerie de photos. Cependant, cela est encore plus complexe que de simplement configurer une application de caméra préférée, et il peut y avoir des circonstances où le changement n’est pas une option. Si l’application de caméra par défaut de votre téléphone est médiocre, vous n’avez peut-être pas d’autre choix que de capturer des images médiocres.

Cela peut également être un changement indésirable si vous êtes un utilisateur Android chevronné. Depuis le début, Android a tourné autour de la flexibilité dans les applications que vous utilisez – être forcé d’utiliser une application dans certaines situations pourrait ressembler à un pas en arrière. Google se trouve dans une situation difficile où il doit trouver un équilibre entre les menaces de sécurité croissantes et la commodité, ce qui ne peut que causer du chagrin pour certains utilisateurs.