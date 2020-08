Une Animal Crossing: Nouveaux horizons joueur a décidé que le musée n’était pas assez grand pour ses besoins. Alors que la dernière plongée de Nintendo dans l’univers animé qui place les joueurs dans une position de maire, Animal Crossing: New Horizons a suscité une créativité sans fin de sa communauté. Des créations de vêtements personnalisés aux objets «chanceux», le jeu a été un havre de détente, d’interaction avec les fans et d’art virtuel méticuleux.

Bien qu’il incombe aux fans de mettre leur imagination à profit, Nintendo s’est également penché sur certains des problèmes du jeu, tels que le bogue qui a supprimé le HUD du jeu mais qui est maintenant devenu une fonctionnalité officielle. Les joueurs se sont inspirés de créations artistiques réelles – comme Abbey Road des Beatles – pour rénover leurs villages et mettre en valeur leur ingéniosité. Cependant, tout n’est pas hunky-dory dans Animal Crossing: New Horizons, car Nintendo a pris des mesures contre les créations piratées, générant une controverse sur leur position agressive contre les hacks sans doute cosmétiques.

En relation: Des îles de rêve piratées par Animal Crossing se font signaler et démolir

Poursuivant la tendance à l’ingéniosité imaginative, l’utilisateur de Reddit MrRavine777 a décidé que le musée d’Animal Crossing n’était pas assez grand pour ses besoins. Dans la vidéo de l’affiche, le personnage du joueur parcourt son musée en plein air, présentant «les 160 modèles de punaises et de poissons». En plus de ces modèles, les téléspectateurs peuvent voir des squelettes de dinosaures et d’autres statues qui complètent la collection de l’utilisateur, et l’espace supplémentaire le fait paraître beaucoup moins encombré, ce que ceux qui souffrent de claustrophobie peuvent apprécier.

Animal Crossing: New Horizons ne met pas beaucoup de limites à la créativité des joueurs en dehors de l’utilisation des seuls éléments disponibles dans le jeu. Bien sûr, le jeu n’est peut-être pas en mesure de s’adapter à tous les caprices qui surgissent dans la tête d’un joueur, mais la grande variété de créations de la communauté indique moins de restrictions que plus. Des titres tels que Minecraft, Animal Crossing et Trove sont fantastiques pour les artistes virtuels, en particulier à une époque où les débouchés créatifs sont plus que jamais nécessaires.

Animal Crossing est aussi un paradis pour les collectionneurs, donnant à ces passionnés des objectifs à accomplir et le temps passe pour les compléter. Les «complétionnistes» en profitent également, car il n’y a rien de plus satisfaisant pour les joueurs que de s’attaquer à une longue liste de choses à faire sur une longue période et de voir ce trophée apparaître sur leur écran. Les droits de vantardise sont principalement ce qu’ils gagnent grâce à de telles réalisations, mais l’ego n’est pas toujours une mauvaise chose – tant qu’il ne franchit pas la ligne de l’arrogance.

Suivant: Animal Crossing: le secret du musée New Horizons ne peut être vu que la nuit

Animal Crossing: Nouveaux horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Source: MrRavine777