AOC a introduit deux nouveaux modèles qu’elle ajoute à sa gamme de moniteurs AGON. Vous ne serez pas surpris de savoir qu’ils se concentrent sur l’exécution de jeux vidéo comme la grande majorité des nouvelles offres qui arrivent sur le marché.

Le plus intéressant est le AOC AGON AG273QXP. Monter un panneau Nano IPS 27 pouces avec résolution native 2K, Taux de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse de 1 milliseconde et prise en charge du synchroniseur d’image AMD FreeSync Premium en tant que fonctionnalités intéressantes.

Sa luminosité maximale est de 350 cd / m², le rapport de contraste de 1000: 1 et le panneau prend en charge 133% de la gamme de couleurs sRGB et 98% de couverture pour AdobeRGB et DCI-P3. Il dispose d’une base ergonomique pour offrir un réglage de pivotement, de rotation, de pivotement et de hauteur, et un support VESA de 75 mm pour un montage mural.

L’arrière du moniteur dispose d’un éclairage RVB, et quant à sa connectivité, nous voyons deux ports DisplayPort 1.4, deux autres ports HDMI 2.0, un concentrateur de port USB avec deux ports USB 3.2 et une prise casque 3,5 mm. Il sera au prix de 489 euros.

Le deuxième des moniteurs AGON présentés est le AOC AGON AG251FZ2E. Il a un panneau TN avec une taille de 25 pouces et une résolution native de 1080p, dont la meilleure caractéristique est qu’il offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium et le temps de réponse typique de 1 ms peut être encore réduit à 0,5 ms grâce à l’insertion du cadre noir et de l’éclairage stroboscopique.

La couverture des couleurs est réduite par rapport à la précédente par la dalle TN et n’offre que 102% de couverture de la gamme sRGB / BT.709. Sa luminosité maximale est de 400 nits et le rapport de contraste est de 1000: 1. Sa connectivité est très complète Et il dispose de deux entrées DisplayPort 1.2, une HDMI 2.0, une autre HDMI 1.4, un DVI, un VGA, une autre prise casque 3,5 mm et un concentrateur USB avec quatre ports USB 3.0.

Comme le précédent, il comprend des réglages de pivotement, de rotation, de pivotement et de hauteur, ainsi qu’un support VESA de 100 mm pour un montage mural. Nous ne connaissons pas le prix du deuxième des moniteurs AGON, avec un panneau TN plus spécialisé pour les jeux, mais avec une qualité d’image, une taille et une résolution inférieures à celles du premier que nous avons annoncé. Aucun prix n’a été fourni.