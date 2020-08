Apple a publié des résultats records pour le trimestre de juin, ce qui a propulsé le cours de son action en flèche. Maintenant, Canalys publie ses estimations sur les expéditions mondiales de tablettes qui détaillent à quel point Apple est en tête de Samsung, Amazon et autres.

La performance d’Apple pour le trimestre de juin comprenait 59,7 milliards de dollars de revenus avec 11,25 milliards de dollars de bénéfices. L’un des domaines de croissance les plus forts pour le trimestre a été le chiffre d’affaires de l’iPad, la société soulignant qu’il a enregistré une augmentation de 31% par rapport au même trimestre en 2019.

Apple n’indique pas le nombre d’unités, mais vient de dire que l’iPad a généré 6,58 milliards de dollars de ventes au deuxième trimestre (troisième trimestre fiscal). Canalys sort aujourd’hui avec son estimation du nombre d’unités expédiées par Apple et de sa comparaison avec la concurrence.

L’analyse fait état de 14,2 millions d’iPad livrés au cours du trimestre de juin, ce qui donne à Apple une part de marché de 38% des ventes mondiales de tablettes pour la période. Samsung est arrivé deuxième avec 18% du marché. Huawei et Amazon sont arrivés troisième et quatrième, respectivement avec 12% et 8% des parts.

Il est intéressant de noter que même si Apple a certainement connu un trimestre incroyable, Canalys estime que Samsung, Huawei et Amazon ont tous connu une croissance plus forte en ce qui concerne les tablettes. La société a fixé la croissance de l’unité iPad d’Apple à 19,8%, tandis que Samsung a enregistré 39,2%, Huawei 44,5% et Amazon a enregistré une croissance unitaire de 37,1%.

Cela a contribué à Apple perdre 2% de sa part de marché mondiale. L’ensemble du marché des tablettes a connu une croissance de 26,1% en glissement annuel.

