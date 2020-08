Jeu mobile bien-aimé Meule arrive sur Nintendo Switch cette année. Grindstone a été développé par Capypara Games et sorti sur Apple Arcade l’année dernière. Le développeur présente Grindstone comme un « festival d’éclaboussures de bataille de puzzle » qui charge les joueurs de tracer des chemins efficaces et sanglants à travers des hordes d’ennemis caricaturaux. Grindstone est apprécié des fans pour sa bande-son impressionnante et son niveau de finition remarquable, ce qui en fait un jeu mobile exemplaire et un grand nom sur la plate-forme Apple Arcade.

Apple Arcade est devenu un très grand nom sur la scène des jeux mobiles lors de ses débuts en septembre de l’année dernière. Le service offre une bibliothèque importante de jeux mobiles de haute qualité pour le prix relativement bas de 4,99 $ par mois. Ces jeux sont garantis sans publicité et totalement dépourvus d’achats intégrés, deux choses pour lesquelles la plupart des jeux mobiles sont connus. Les jeux Apple Arcade sont également exclusifs à Arcade en termes de plates-formes mobiles, bien que cela ne s’étende évidemment pas aux versions de console. Grindstone a été lancé en même temps qu’Apple Arcade et est généralement considéré comme un jeu parfait pour le système; il est suffisamment accessible pour que les joueurs puissent l’essayer pendant un essai gratuit, mais suffisamment profond et convaincant pour les amener à payer après la fin de l’essai. Pour que les joueurs restent abonnés, il a même reçu une mise à jour plus tôt ce mois-ci qui a ajouté 50 niveaux supplémentaires au jeu.

En relation: Nintendo Switch arrive enfin au Brésil 3 ans après son lancement initial

Compte tenu du succès de Grindstone pour Apple Arcade, il est surprenant de voir le titre migrer vers un système différent. Une bande-annonce publiée sur YouTube par Capybara le 18 août a annoncé que le jeu verrait une sortie sur Nintendo Switch cet automne. Les fans aux yeux vifs l’ont peut-être repéré plus tôt dans la journée, quand il a brièvement figuré dans Indie World Showcase de Nintendo lors d’un montage des prochaines sorties indépendantes.

C’est assez choquant de voir Apple laisser une exclusivité aussi solide, mais c’est certainement une bonne nouvelle pour les personnes qui ne veulent pas acheter Apple Arcade. Aussi solide soit-il, il y a de bonnes raisons d’éviter le service d’abonnement d’Apple. Le géant de la technologie a récemment fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir étouffé les développeurs d’applications et se gaver d’une baisse injustement abrupte des bénéfices. Ceci est probablement mieux illustré par le récent conflit d’Apple avec Epic Games, qui engage actuellement une action en justice contre la société pour avoir monopolisé l’espace de distribution iOS. Dans des moments aussi troublés, il serait peut-être préférable que Grindstone se faufile tant qu’elle le peut.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune date spécifique pour la sortie de Grindstone’s Switch n’a été donnée. En attendant, les joueurs de Nintendo ont de quoi s’occuper, car la même vitrine qui a vu l’annonce de Grindstone a également annoncé la sortie surprenante et immédiate de plusieurs nouveaux jeux indépendants. Nintendo a peut-être pris du retard en termes d’annonces importantes, comme ce qu’il a l’intention de faire pour le 35e anniversaire de Mario, mais cela a certainement fait d’août un mois passionnant pour les jeux indépendants. Avec la sortie de Meule à l’horizon, la bibliothèque du Switch ne cesse de s’améliorer.

Suivant: Nintendo Switch dépasse les ventes à vie de NES, franchissant une étape importante

Source: Jeux Capybara / YouTube