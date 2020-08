Selon une nouvelle note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple cherche à réduire les prix des fournisseurs de composants pour la prochaine gamme d’iPhone 12 afin de compenser l’augmentation des coûts de la nouvelle technologie 5G et de minimiser le besoin d’augmentations de prix dans la gamme phare. vu par MacRumors.

Kuo affirme que l’adoption de la technologie 5G Sub-6GHz augmentera les coûts d’Apple de 75 à 85 dollars, tandis que la technologie à ondes millimétriques entraînera un coût de 125 à 135 dollars pour Apple, de sorte que la société réduit les coûts des autres composants partout où elle le peut.

Alors qu’Apple a largement exercé «une pression de négociation plus élevée» sur ses fournisseurs, la carte de batterie est un domaine dans lequel Kuo pense que les fournisseurs verront la plus grande réduction des coûts avec Apple passer à une conception plus simple et plus petite avec moins de couches. La carte de batterie hybride dure et souple pour l’iPhone 12 serait 40 à 50% moins chère que la partie équivalente de la série iPhone 11, bien que ce composant soit probablement un petit contributeur aux coûts globaux d’Apple.

En regardant plus loin dans l’avenir, Kuo dit qu’Apple repoussera encore plus les limites avec la gamme «iPhone 12s» en 2021, en adoptant un design de carte purement souple qui réduira 30 à 40% de plus par rapport au prix de la carte ‌iPhone 12‌.

Apple a également exercé une pression sur les prix de ses fournisseurs de circuits imprimés pour les AirPod, a déclaré Kuo, le prix moyen des cartes souples et dures dans les «AirPods» 2 diminuant de 25 à 35% depuis le premier semestre de l’année.

Les fournisseurs actuels d’Apple seront confrontés à encore plus de problèmes lors du lancement des «AirPods» 3 au premier semestre 2021, selon Kuo. Il réitère ses affirmations précédentes selon lesquelles les écouteurs de nouvelle génération suivront les AirPods Pro en adoptant une conception de système intégré (SiP) plutôt que la technologie de montage en surface (SMT) trouvée dans les « AirPods » actuels 2.