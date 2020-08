Cette semaine, Apple a commencé à vendre des modèles d’iPad 10,2 pouces reconditionnés et certifiés pour la première fois aux États-Unis, au Canada et dans certains autres pays. Les prix sont réduits d’environ 15% par rapport aux tout nouveaux modèles.

Apple affirme que les modèles d’iPad reconditionnés certifiés sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés dans une nouvelle boîte blanche, avec tous les accessoires et la documentation inclus. Chaque iPad remis à neuf reçoit une nouvelle batterie et une nouvelle coque extérieure, ce qui les rend pratiquement impossibles à distinguer des tout nouveaux iPad.

Les iPad remis à neuf sont couverts par la garantie standard d’un an d’Apple. Cette couverture peut être étendue à deux ans avec AppleCare + pour l’iPad 10,2 pouces, disponible moyennant des frais uniques de 69 $ ou 3,49 $ par mois pendant 24 mois aux États-Unis.

Introduit en septembre 2019, l’iPad 10,2 pouces comprend une puce A10 Fusion, des capacités de stockage de 32 Go et 128 Go, un connecteur intelligent pour la prise en charge du clavier intelligent, la prise en charge de l’Apple Pencil de première génération, un bouton d’accueil Touch ID, une caméra arrière de 8 mégapixels, et jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il est disponible en argent, or et gris sidéral.

Alors que les iPad reconditionnés certifiés représentent une opportunité décente d’économiser directement auprès d’Apple, de meilleures offres sont souvent disponibles auprès de revendeurs comme Amazon et Best Buy. Assurez-vous de surveiller notre tour d’horizon des offres Apple.

(Merci, Shanmugam Senthivel!)