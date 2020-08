Apple doit payer 506 millions de dollars à PanOptis pour avoir volontairement enfreint une poignée de brevets liés à la technologie 4G LTE, a décidé aujourd’hui un jury fédéral du Texas (via Law360).

Le jury a déclaré qu’Apple n’avait pas prouvé que les revendications de brevet de PanOptis étaient invalides, ce qui a abouti à l’ordonnance de payer 506 millions de dollars de redevances. PanOptis a pour la première fois intenté une action en justice contre Apple en février 2019 au nom de cinq de ses sociétés sans fil, accusant Apple d’avoir violé sept brevets liés aux normes LTE.

Selon PanOptis, tous les produits Apple compatibles LTE, y compris l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, enfreignent ses brevets LTE. PanOptis avait demandé des dommages-intérêts «sous la forme de redevances raisonnables» lors de la demande d’un procès devant jury l’année dernière.

PanOptis et ses sociétés sœurs, Optis Wireless Technology, Optis Cellular Technology, Unwired Planet et Unwired Planet International, sont des entités non actives qui détiennent des brevets et génèrent des revenus par le biais de litiges en matière de brevets, également connus sous le nom de brevets trolls.

Juste avant le dépôt initial de la plainte, Apple a entamé le processus de fermeture de tous ses magasins dans le district oriental du Texas, probablement dans le but d’éviter les poursuites pour contrefaçon de brevet dans la juridiction, qui est un favori des trolls de brevets. Le procès et le procès devant jury de PanOptis ont eu lieu dans le district oriental du Texas.

Apple fera sans aucun doute appel de la décision d’aujourd’hui.