La plate-forme Stadia de Google a aidé à lancer une nouvelle forme de jeu, le streaming à partir du cloud. L’année dernière, Stadia, Microsoft xCloud et GeForce Now de Nvidia ont fait sensation, mais ils ne sont toujours pas disponibles sur iOS. Pourquoi? Apple a confirmé qu’il n’autoriserait pas les services tels que Google Stadia sur sa plate-forme.

S’adressant à Business Insider cette semaine, Apple a directement confirmé qu’il n’autoriserait pas les services de streaming de jeux sur iOS. Pourquoi? Apple affirme que ces services enfreignent la politique de l’App Store et, par conséquent, ne peuvent pas exister sur l’iPhone ou l’iPad très populaire de la société.

La seule information clé d’Apple sur la manière dont ces services enfreignent la politique de l’App Store est que les jeux sur Stadia, xCloud et GeForce Now fonctionnent tous en groupe, pas individuellement. Par conséquent, les jeux de Google Stadia n’apparaissent pas dans les graphiques de recherche ou de l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad. La déclaration complète de la société explique:

L’App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables et équitables aux développeurs.

Nos clients apprécient les excellentes applications et jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et les recherches. . En plus de l’App Store, les développeurs peuvent choisir de toucher tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur le Web via Safari et d’autres navigateurs sur l’App Store.