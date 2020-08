Apple a été condamné à payer 506 millions de dollars pour violation de brevets détenus par PanOptis et des sociétés liées, selon une décision de justice rendue aujourd’hui. Comme le rapporte Law360, la décision vient d’un jury fédéral du district oriental du Texas. Il s’agissait notamment du premier procès devant jury en personne sur les brevets depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le procès était centré sur une poignée de brevets d’Optis Wireless, tous liés à l’utilisation de la technologie cellulaire LTE dans l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad. Apple avait cherché à prouver lors du procès qu’elle n’avait pas enfreint la technologie des brevets pour accéder aux réseaux LTE.

L’un des principaux arguments d’Apple était que vous pouviez examiner les entrailles d’un iPhone pour savoir qu’il n’avait pas enfreint les brevets en question. Apple avait fait valoir que la compatibilité de l’iPhone avec LTE – comme les autres smartphones sur le marché – n’était pas une preuve de violation.

D’un autre côté, Optis Wireless a soutenu qu’Apple avait enfreint ses brevets et refusé de conclure un accord de licence. Optis Wireless a fait valoir qu’elle avait offert à Apple une «licence mondiale» pour l’utilisation des brevets essentiels à la norme liés au LTE. Cela, selon la société, était conforme à ses obligations «équitables, raisonnables et non discriminatoires». Optis Wireless a fait valoir qu’elle avait négocié «à plusieurs reprises» avec Apple au sujet d’un accord, mais les négociations n’ont pas abouti.

Les brevets au cœur du dossier d’infraction:

« Méthode et appareil pour transmettre et recevoir un message de canal de contrôle partagé dans un système de communication sans fil utilisant l’accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence »

« Méthode de transmission et de réception des informations de contrôle via PDCCH »

« Appareil de station mobile et méthode d’accès aléatoire »

« Système et méthode d’estimation des canaux dans un système de communication sans fil à diversité de retard »

« Méthode de transmission des signaux de liaison montante »

« Changement de mode entre SU-MIMO et MU-MIMO. »

« Contrôle de la signalisation du canal à l’aide d’un champ de signalisation commun pour le format de transport et la version de redondance »

Malgré l’argument d’Apple, le jury a déclaré qu’Apple n’avait pas réussi à prouver que les revendications de brevet d’Optis Wireless étaient invalides. Par conséquent, Apple doit payer 506 200 000 $ à Optis Wireless et à ses sociétés liées pour les ventes passées.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: