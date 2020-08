Apple étend lentement la fonction Look Around qui a été introduite l’année dernière avec iOS 13. Auparavant disponible uniquement aux États-Unis, la société met désormais Look Around à la disposition de certaines villes japonaises.

Look Around, qui est disponible dans Apple Maps, fonctionne essentiellement comme Street View de Google. Les utilisateurs peuvent explorer toutes les rues de la ville grâce à des photographies 3D haute résolution, ainsi que zoomer sur des zones spécifiques.

Voici comment Apple décrit Look Around:

Maps propose des images interactives au niveau de la rue avec des photographies 3D haute résolution et des transitions fluides et fluides dans les grandes villes avec Look Around. Explorez certaines villes avec une expérience 3D interactive qui vous offre une vue à 360 degrés d’un lieu. Et profitez de transitions fluides et fluides tout en naviguant.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Apple Maps peuvent explorer quatre des plus grandes villes du Japon à l’aide de Look Around: Tokyo, Kyoto, Nagoya et Osaka. C’est la première fois qu’Apple étend cette fonctionnalité à d’autres villes en dehors des États-Unis.

Avec cette dernière mise à jour, Look Around est désormais disponible dans les villes suivantes à travers le monde:

San Francisco

Las Vegas

Honolulu et Oahu

La ville de New York

Houston

Boston

crême Philadelphia

Washington DC.

Los Angeles

Chicago

Tokyo

Kyoto

Nagoya

Osaka

Pour explorer une ville avec Look Around, tout ce que vous avez à faire est de rechercher une adresse sur Apple Maps, puis d’appuyer sur l’icône de jumelles. Vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 13 ou iPadOS 13 et versions ultérieures.

En savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité dans notre guide détaillé complet ici.

