Apple a été frappé par un procès de 1,4 milliard de dollars intenté par une société chinoise d’intelligence artificielle qui allègue qu’Apple a violé un brevet dont il est propriétaire pour un assistant virtuel similaire à Siri, selon un rapport du Wall Street Journal soumis à un mur payant.

Shanghai Zhizhen Network Technology Co. a déclaré lundi dans un communiqué qu’il poursuivait Apple pour environ 10 milliards de yuans (1,43 milliard de dollars) de dommages-intérêts devant un tribunal de Shanghai, alléguant que les produits du fabricant d’iPhone et d’iPad violaient un brevet que la société chinoise possède pour un virtuel. assistant dont l’architecture technique est similaire à ‌Siri‌. ‌Siri‌, une fonction activée par la voix dans les smartphones et les ordinateurs portables d’Apple, permet aux utilisateurs de dicter des messages texte ou de définir des alarmes sur leurs appareils.

Dans le cadre du procès, Shanghai Zhizhen, également connu sous le nom de Xiao-i, veut qu’Apple cesse « de fabriquer, d’utiliser, de promettre de vendre, de vendre et d’importer » tous les produits qui, selon lui, enfreignent le brevet, qui a été jugé valide par Cour suprême de Chine fin juin.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de WSJ.

La décision sur les brevets est l’aboutissement de plusieurs procès entre Zhi Zhen et Apple qui durent depuis près d’une décennie. MacRumors a fait un premier rapport sur l’allégation de la société chinoise d’IA selon laquelle ‌Siri‌ enfreint ses droits de brevet en mars 2013. La revendication concerne spécifiquement Xiao-i, un système de robot de chat développé par Zhi Zhen depuis 2003.

Le robot Xiao-i a commencé sa vie en tant que chat bot pour MSN et des réseaux similaires, mais il a depuis migré vers un certain nombre de plates-formes, notamment Android et iOS, et a évolué pour ressembler assez à ‌Siri‌. Zhi Zhen a déposé une demande de brevet d’assistant virtuel en 2004 et il a été accordé en 2009.

‌Siri‌ a ​​été acquis par Apple en avril 2010 sous la direction de Steve Jobs, mais la première idée d’Apple d’un assistant personnel numérique était à l’origine un concept vidéo en 1987, appelé Knowledge Navigator.