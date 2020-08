Apple prévoit de faire un don pour aider les efforts de secours contre les incendies de forêt en Californie, a annoncé le PDG d’Apple, Tim Cook, cet après-midi.

Crédit d’image: Josh Edelson / . via .. Hennessey Fire à Napa, Californie

La saison des incendies en Californie a débuté plus tôt cette semaine lorsqu’un orage a déclenché des incendies dans tout l’État. Au cours des 72 dernières heures, la Californie a connu près de 11 000 coups de foudre, qui ont déclenché 367 incendies connus. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré hier une urgence dans tout l’État.

À nos employés, amis et voisins touchés par la vague de chaleur et les incendies qui se multiplient dans toute la Californie, veuillez rester en sécurité et écouter les ordres d’évacuation locaux. Apple fera un don aux efforts locaux de secours contre les incendies de forêt.

– ‌Tim Cook‌ (@tim_cook) 19 août 2020

Au milieu des incendies, la Californie est également confrontée à une vague de chaleur continue qui a connu des températures élevées et une faible humidité, des conditions qui contribuent à la propagation du feu. De nombreux Californiens de la région de la Baie ont été contraints d’évacuer leurs maisons et la qualité de l’air près du siège d’Apple à Cupertino a été affectée par les incendies.

La Californie connaît régulièrement des incendies entre août et novembre en raison des vents violents et des conditions sèches. Apple a déjà fait un don aux efforts de secours contre les incendies de forêt en 2017, 2018 et 2019.