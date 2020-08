Le PDG d’Apple, Tim Cook, vient d’annoncer que la société fera un don pour soutenir les efforts locaux de secours contre les incendies de forêt en Californie. Plus de 90 incidents d’incendie ont été signalés en Californie ce mercredi, ce qui a contraint de nombreuses personnes de la région de San Francisco à évacuer leurs maisons.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence cette semaine alors que la Californie fait face à des incendies dans plusieurs villes. Comme l’a souligné le Washington Post, le National Interagency Fire Center, qui coordonne les efforts fédéraux de lutte contre les incendies, a été placé mardi à son niveau d’alerte le plus élevé.

En réponse aux incendies, Tim Cook a déclaré ce mercredi sur Twitter qu’Apple fournirait des ressources pour aider les efforts de secours contre les incendies de forêt en Californie. «À nos employés, amis et voisins touchés par la canicule et les incendies qui s’étendent à travers CA, veuillez rester en sécurité et écouter les ordres d’évacuation locaux», a écrit Tim dans un tweet.

Cependant, Tim Cook n’a pas discuté du montant qu’Apple fera don. La société a récemment fait un don à des organisations qui aident Beyrouth à la suite de l’explosion qui a dévasté la ville.

À nos employés, amis et voisins touchés par la vague de chaleur et les incendies qui se multiplient dans toute la Californie, veuillez rester en sécurité et écouter les ordres d’évacuation locaux. Apple fera un don aux efforts locaux de secours contre les incendies de forêt. – Tim Cook (@tim_cook) 19 août 2020

L’État de Californie a été frappé par plus de 10 000 coups de foudre au cours des 72 dernières heures, qui ont rapidement propagé des incendies dans le nord de la Californie et affecté la qualité de l’air dans la région de la baie. Comme l’État est incapable de gérer l’énorme demande d’appels d’urgence, Cal Fire a besoin de 125 camions de pompiers supplémentaires et de 1 000 membres du personnel pour lutter contre les incendies.

Image via le New York Times.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: