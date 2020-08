Le 27 novembre 2018, nous avons publié l’analyse de l’iPad Pro 2018 avec un écran de 12,9 pouces qui avait été présenté par Manzana juste un mois plus tôt avec le modèle d’écran de 11 pouces. Ce lancement a ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes à la famille « Pro », mais il a surtout représenté un changement de conception axé sur la réduction de son volume total, ainsi que de son épaisseur et de son poids, permettant ainsi d’obtenir un appareil plus maniable que la génération précédente.

Le 18 mars, quelques jours après que l’état d’alarme a été décrété en Espagne en raison du COVID-19, Apple a annoncé le nouveau iPad Pro 2020 (avec des écrans de 11 et 12,9 pouces), qui bien qu’en termes de format maintiennent un engagement continu par rapport à la génération précédente, ils apportent de nouvelles fonctionnalités matérielles et système d’exploitation qui améliorent l’expérience utilisateur.

Dans cette analyse, je vais commenter toute l’actualité de l’iPad Pro 2020 basé sur le modèle 12,9 pouces, mais j’analyserai également un nouveau compagnon, le Clavier magique, qui est ajouté à Folio pour clavier intelligent dans l’offre de clavier d’Apple et devient un compagnon idéal … sans parler du Crayon Apple.

Même format et écran Liquid Retina

Comme je l’avais déjà anticipé, l’iPad Pro 2020 12,9 pouces conserve les mêmes dimensions, poids et format que la version 2018: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm, ainsi que 651 grammes de poids dans le modèle WiFi uniquement et 643 grammes dans le WiFi + Cellular.

Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir qu’il est impossible de trouver des différences externes entre les modèles 2018 et 2020 … du moins dans la partie avant, car à l’arrière il y a un changement important, l’ajout de deux nouvelles caméras grand angle et ultra grand angle, même si j’en parlerai plus tard.

Quant à l’écran, il garde le Rétine liquide, un écran LCD de 2 732 x 2 048 pixels à 264 p / p qui, grâce à un processus appelé antialisation sous-pixel, permet d’arrondir les coins en ajustant les pixels un à un pour éliminer la distorsion aux extrémités.

Ce Liquid Retina affiche des couleurs brillantes (600 lentes) et réaliste grâce à l’appui d’un gamme de couleurs P3, sans oublier la technologie Véritable tonalité avec un revêtement antireflet qui corrige dynamiquement la balance des blancs pour obtenir des tons plus naturels sans augmenter la fatigue visuelle, si courante lorsque nous passons beaucoup de temps devant un écran.

Un autre détail à prendre en compte est la technologie Promotion, qui ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran jusqu’à 120 Hz, offrant une réponse incroyable lorsque nous la parcourons avec notre doigt ou notre crayon Apple. De plus, il dispose d’un couvercle anti-empreintes oléophobe.

Puce A12Z Bionic, un cœur graphique de plus que l’A12X Bionic

Lors de la présentation de l’iPad Pro 2020, ils voulaient préciser que leur nouvelle puce A12Z Bionic rend cet appareil plus rapide que la plupart des ordinateurs portables Windows sur le marché grâce à son processeur à huit cœurs. En tout cas, c’est dans le processeur graphique que se trouve la seule différence avec le modèle précédent, l’A12X Bionic, puisque ce dernier avait sept cœurs graphiques, un seul de moins que l’actuel, qui en a huit, donc le Les résultats de performances sont très similaires entre le nouvel iPad Pro et la génération précédente.

Outre les similitudes entre les deux puces, la vitesse à laquelle l’iPad Pro ouvre les applications, réagit aux gestes, reconnaît notre visage avec ID de visage… Sa conception à huit cœurs permet à quatre d’entre eux de fournir des performances maximales dans des tâches plus exigeantes et aux quatre autres cœurs de se concentrer sur les tâches quotidiennes qui demandent beaucoup d’efficacité. Son contrôleur de performance répartit dynamiquement le travail entre ces cœurs, mais tire parti des huit lorsqu’une augmentation de puissance est nécessaire.

Quant à Moteur neuronal (Neural Engine) de l’A12Z Bionic, a été conçu pour les tâches avancées d’apprentissage automatique, car il peut effectuer jusqu’à 5 milliards d’opérations par seconde. L’apprentissage automatique en reconnaissance d’images et de vidéos, dans l’identification d’environnements dans des applications de réalité augmentée, dans l’utilisation de Face ID ou encore dans la création d’un Memoji plus expressif grâce au fait qu’il peut cartographier jusqu’à 50 gestes faciaux justifient Neural Engine .

Caméras et son «Pro»

Lorsque nous tournons autour de l’iPad Pro 2020, nous trouvons la principale différence externe par rapport au modèle précédent, je veux dire l’ajout de deux nouvelles caméras grand angle et ultra grand angle très similaires à celles de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro.

La caméra grand angle Il fait 12 mégapixels et une ouverture de f / 1,8 (la même que celle de l’iPhone 11), mais il manque de stabilisation optique et de mode nuit, peut-être parce qu’Apple n’a pas considéré l’iPad Pro comme l’appareil le plus adapté pour prendre des photos de ce type. Selon le caméra ultra grand angle, dans l’iPad Pro, il est de 10 mégapixels (par rapport aux 12 Mpx de la famille iPhone 11), d’une ouverture f / 2,4 et d’un champ de vision de 125 ° (cinq degrés de plus que dans l’iPhone 11).

Les autres caractéristiques du système d’appareil photo de l’iPad Pro 2020 incluent un zoom arrière optique 2x et un zoom numérique jusqu’à 5x, un objectif à cinq éléments, un flash True Tone plus lumineux, la possibilité de prendre des photos panoramiques jusqu’à 63MP, une couverture de la lentille en verre saphir, du capteur de rétroéclairage, du filtre infrarouge hybride, de l’autofocus avec Focus Pixels (grand angle), du contrôle d’exposition ou de la possibilité d’utiliser le mode rafale.

Ce qui reste par rapport à la famille iPhone 11 est le Enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 ips (grand angle) et 60 fps (ultra large), ainsi que l’enregistrement vidéo au ralenti à 1080p à 120 fps ou 240 f / s (ultra grand angle).

Quant au son, complément fondamental de l’enregistrement vidéo, l’iPad Pro 2020 intègre cinq microphones pour enregistrer un son cristallin même à des volumes très faibles. De plus, ses quatre haut-parleurs s’adaptent automatiquement à l’orientation pour offrir une expérience immersive horizontale et verticale. Des applications comme DoubleTake de FiLMiC Pro utilisent les caméras et les microphones de l’iPad Pro pour la production vidéo mobile.

Nouveau scanner LiDAR

Le moment est venu de mentionner tout particulièrement l’un des composants phares de l’iPad Pro 2020 et un élément distinctif par rapport au reste des tablettes du marché. LiDAR (acronyme pour Light Detection and Ranging ou Laser Imaging Detection and Ranging) est une technologie qui permet de déterminer la distance entre un émetteur laser et un objet ou une surface à l’aide d’un faisceau laser pulsé.

Il est utilisé dans les domaines professionnels depuis des années (géologie, optique, topographie ou physique atmosphérique) et ces derniers temps il est devenu populaire auprès du grand public pour son utilisation dans des véhicules autonomes pour identifier des objets ou dans des cartographies de terrain comme les voitures Waymo qu’il utilise. Google pour créer / mettre à jour vos cartes.

La grande nouveauté d’Apple est de monter un système comme celui-ci sur une tablette et d’ouvrir des possibilités inconnues jusqu’à présent sur un appareil mobile. Et pour quoi faire? Pour la photographie et surtout pour Réalité augmentée. Une technologie par laquelle le PDG d’Apple, Tim Cook, a montré son enthousiasme plus d’une fois, allant jusqu’à assurer que «cela pourrait être une idée aussi grande que le smartphone». Grands mots.

Techniquement, le scanner LiDAR installé dans l’iPad Pro fonctionne au niveau des photons en nanosecondes, peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur et calcule la distance des objets situés jusqu’à un maximum de cinq mètres. De toute évidence, il n’a pas la capacité à 360 degrés comme les grands capteurs professionnels qui sont montés dans les véhicules (c’est tout simplement impossible par la conception de la tablette) et dans l’iPad Pro, il agit de manière fixe là où nous orientons les caméras.

Le support ajouté à iPadOS pour gérer ses fonctions utilise les points de profondeur capturés par le scanner LiDAR, les données des caméras et des capteurs de mouvement, avec les algorithmes de vision industrielle du processeur principal A12Z Bionic. Ceci permet recréer des scènes 3D en détail, en combinant des objets numériques avec ceux du monde réel pour la réalité augmentée et en l’utilisant également en photographie pour appliquer des effets tels que le flou ou le bokeh.

Apple dispose d’un autre grand atout pour valoriser cette technologie, ses logiciels et la légion de développeurs qui travaillent pour sa plateforme et qui peuvent utiliser un kit de développement tel qu’ARKit, qui sera amélioré en iPadOS 14 avec la nouvelle version 4.0.

Les cas d’utilisation sont variés, bien que la plupart s’adressent à des environnements professionnels, des architectes aux décorateurs ou au secteur médical où Apple dispose de sa propre application (Complete Anatomy) qui permet à un physiothérapeute de suivre les progrès du patient. Des tiers comme IKEA ont développé une application pour meubler les pièces et ainsi vérifier à quoi ressemblerait un espace avant d’acheter leurs produits. Le domaine d’utilisation est vaste et il y aura à l’avenir de nombreuses autres applications pour une nouvelle technologie dans les tablettes.

Et est-ce que Apple avec la réalité augmentée ne fait que commencer. Les investissements ont été importants pour accumuler des talents et des technologies. Rappelons-nous qu’elle a acheté PrimeSense, la firme qui a développé les capteurs du Microsoft Kinect et d’autres startups dédiées à la RA comme Vrvana, Metaio et Flyby Media. Et il a de nouveaux développements comme Apple Glass en cours, disent-ils le projet le plus « secret » de Cupertino.

Clavier magique Apple

Bien que ce ne soit pas en soi une nouveauté de la génération 2020 d’iPad Pro, personne ne sait que ce nouveau clavier Apple est devenu l’un des atouts avec lesquels de Cupertino ils veulent donner à l’iPad Pro une nouvelle impulsion vers le marché professionnel.

Contre Folio pour clavier intelligent qui est disponible pour 219 euros Pour la version 12,9 pouces (199 euros pour la version 11 pouces) et qui est une excellente option à la fois pour l’écriture et pour servir d’étui de protection, nous avons le Magic Keyboard, au prix de 339 euros pour l’iPad Pro 11 pouces pouces et 399 euros pour l’iPad Pro 12,9 pouces.

Le Magic Keyboard Apple a un prix élevé, je pense que personne ne le nie, mais si vous êtes prêt à faire cette dépense d’argent, c’est un produit rond. Pour commencer, le Magic Keyboard se fixe magnétiquement à l’iPad Pro et vous permet d’ajuster l’angle de vue jusqu’à 130 degrés.

C’est un clavier de taille standard avec touches rétroéclairées et un mécanisme à ciseaux avec un débattement de 1 mm, donc taper avec lui est aussi confortable qu’avec le clavier de, par exemple, mon MacBook Pro. En tant que grande nouveauté, il intègre un trackpad intégré que lors de son utilisation, nous pouvons voir comment le pointeur est transformé par l’écran de l’iPad Pro pour mettre en évidence les éléments de son interface. De plus, les gestes Multi-Touch auxquels nous sommes déjà habitués fonctionnent également sur ce trackpad.

Grâce à Port USB-C qui a sur le côté gauche, nous pouvons charger l’iPad Pro, libérant le port USB-C de la tablette Apple pour des accessoires tels que des unités de stockage ou des moniteurs externes. De plus, lorsque le Magic Keyboard est connecté et fermé, les microphones de l’iPad Pro sont déconnectés afin que les données audio soient en sécurité.

Le prix à payer pour ce Magic Keyboard (qui fonctionne également avec la génération précédente d’iPad Pro), en plus de l’argent déjà mentionné, c’est qu’il s’agit d’un clavier rigide qui ne permet pas de se plier comme le Smart Keyboard Folio, donc quand on l’utilise iPad Pro en mode tablette, il faut le détacher du Magic Keyboard. De plus, nous parlons d’un poids d’environ 400 grammes de plus que le Smart Keyboard Folio, de sorte que l’union de l’iPad Pro 12,9 pouces et du Magic Keyboard approche déjà le poids de certains ordinateurs portables ultralégers.

iPadOS, le « attendu »

iPadOS était la grande nouvelle dans la section des logiciels de la conférence des développeurs WWDC 2019. Si jusque-là toutes les tablettes Apple avaient utilisé iOS, la firme de Cupertino a expliqué qu’il lui fallait un nouveau système d’exploitation pour « reconnaître l’expérience distinctive de l’iPad » et introduire de nouvelles fonctionnalités au-delà du développement iPhone. Une stratégie similaire à celle utilisée lors de la création de watchOS pour vos smartwatches ou tvOS pour le divertissement du salon.

Le système spécifique pour les tablettes a commencé avec iPadOS 13 et a apporté de nouvelles fonctionnalités telles que le nouveau design de l’écran d’accueil; fonctions multitâches améliorées et écran partagé; meilleure intégration avec le stylet Apple Pencil; nouveau clavier flottant; édition de texte et d’image plus facile; Déverrouillage Face ID plus rapide et bon nombre d’applications internes optimisées pour une utilisation sur tablettes, du gestionnaire de fichiers au navigateur Safari.

Apple a mis à jour le système jusqu’au lancement de la version 13.4, qui est précisément celle qui a préinstallé cet iPad Pro 2020 et qui est maintenant dans le 13,6. Ce n’est pas une mise à jour mineure. En plus des corrections de bogues correspondantes, des fonctions telles que les dossiers partagés iCloud, les nouveaux Memojis ou l’achat d’applications universelles, la mise à jour comprend une amélioration importante pour l’utilisation des périphériques avec iPad, une meilleure gestion de la souris et, comme grande nouveauté , il prise en charge des trackpads.

La compatibilité avec le trackpad que nous utilisons sur les claviers est la clé de la stratégie d’Apple consistant à positionner ses tablettes en remplacement des ordinateurs portables. Il a été conçu spécifiquement pour l’expérience tactile de l’iPad, de sorte que le curseur apparaît comme un cercle qui met en évidence les applications sur l’écran d’accueil, dans le Dock, les éléments d’interface et les champs de texte, facilitant grandement les tâches avec des documents, des feuilles calculer, modifier ou naviguer avec Safari, sans avoir à toucher l’écran.

Et bientôt, iPadOS 14

Apple a publié un aperçu des nouveautés de la prochaine version majeure de son système de tablette en juin. Il fait actuellement l’objet de tests bêta et sera disponible à l’automne prochain. Bien que la société ait annoncé «de nouvelles fonctionnalités conçues spécifiquement pour l’iPad et les applications personnalisées», sa connexion à iOS 14 est toujours évidente, ainsi que certaines fonctionnalités empruntées à macOS.

Dans tous les cas, il viendra avec des nouvelles intéressantes, parmi lesquelles on peut citer:

Design compact pour les communications téléphoniques et FaceTime. Cherchant à ne pas interrompre le travail de l’utilisateur, les appels entrants n’occuperont pas tout l’écran, ils seront affichés dans un bandeau discret qui facilitera la réponse ou les rejettera et continuera à travailler.

Siri. Même design compact pour l’assistant virtuel. Il apparaîtra en bas de l’écran une fois activé afin que les utilisateurs puissent consulter les informations et disparaîtra lors de l’ouverture d’autres applications ou du contrôle de la musique.

Recherches. La fonction de recherche a été améliorée et il sera plus facile de trouver et d’ouvrir des applications, d’accéder aux contacts et aux fichiers, de rechercher des informations, d’affiner les recherches sur le Web ou de consulter les réponses aux questions courantes sur des personnes ou des lieux. Tout cela avec le design compact susmentionné et sans laisser d’applications ouvertes.

Barres latérales. Redessinés dans de nombreuses applications, ils vous permettront de naviguer sans perdre de vue le contenu et, avec l’optimisation des barres d’outils et des nouveaux menus déroulants, ils donneront accès aux commandes des applications en un seul endroit.

Crayon Apple. Améliorations majeures du stylet. La nouvelle fonctionnalité «Écriture manuscrite» vous permettra d’écrire dans n’importe quel champ de texte sur l’iPad quelle que soit l’application en tapant le texte. Les recherches dans le navigateur, les nouvelles notes dans les rappels et les conceptions plus esthétiques dans les dessins peuvent être recherchées avec une autre nouvelle fonction, «Sélection intelligente».

Réalité augmentée. Le nouveau kit de développement ARKit 4 présente de nouvelles fonctionnalités telles qu’une API de profondeur qui permettra de mieux utiliser les fonctionnalités du scanner LiDAR, un système de fixation de coordonnées appelé Location Anchors et un suivi du visage amélioré dans les caméras arrière et avant.

confidentialité. Dans le but d’améliorer la transparence et le contrôle, la principale nouveauté est que toutes les applications devront obtenir l’autorisation de l’utilisateur avant la surveillance. De plus, les pages produits de l’App Store afficheront des résumés dans un format simple et facile à comprendre, soumis par les développeurs de leurs pratiques de confidentialité.

iPadOS 14 propose d’autres nouvelles fonctionnalités pour le navigateur Safari, des widgets, l’accessibilité et un certain nombre d’applications remaniées. Comme je l’ai dit, il est actuellement dans la phase finale de développement et la version finale est attendue à l’automne prochain pour mettre à jour gratuitement cet iPad Pro 2020 et les modèles précédents du catalogue de tablettes.

Conclusions. Un iPad Pro peut-il remplacer un ordinateur portable?

Sur l’idée qu’un iPad «n’est pas seulement un gros iPhone», Apple insiste depuis longtemps sur le fait que l’iPad Pro a une capacité suffisante pour remplacer un ordinateur portable. Et c’est qu’Apple et Microsoft ont été toute cette décennie dans une sorte de guérilla dans le domaine du marketing pour voir qui prend les devants dans la recherche de nouveaux formats qui attirent le consommateur.

Microsoft a réussi avec la Surface Pro. Les appareils qui ont eux-mêmes promu une nouvelle catégorie, celle des 2 en 1, qui, avec les convertibles, sont les plus attrayantes du paysage informatique et sont sûrement l’alternative la plus convaincante. Les tablettes Apple, ainsi que le peu qui vient d’Android dans le haut de gamme où – une fois que Google a retiré ses pixels du marché – seul Samsung semble être en mesure de rivaliser.

Quant à Apple, il ne fait aucun doute la grande amélioration que les modèles Pro ont apportée dans tous les domaines: dans les écrans, dans les performances, dans les caméras et les capteurs.

Si il y a quelques années Apple qualifiait les tablettes avec claviers de «mélange de grille-pain et de réfrigérateur» et que l’infortuné Steve Jobs avait catégoriquement refusé de les commercialiser, ainsi que l’ajout de stylet, aujourd’hui l’iPad Pro s’appuie sur des claviers (avec trackpad inclus dans le dernier modèle) et dans des stylos numériques pour convaincre les utilisateurs de leurs capacités de «remplacement d’ordinateur portable».

Et le logiciel? iPadOS a été un pas en avant et ce que nous savons de la version 14 sera une autre avancée, mais ce n’est pas le macOS utilisé par un MacBook Pro. Son cœur est toujours celui d’un système mobile et beaucoup de ses applications sont une copie conforme de celles qu’il propose. iOS, idéal pour un iPhone, mais peut-être court pour un appareil qui aspire à offrir tout ce dont vous avez besoin pour un ordinateur de bureau.

L’iPad Pro 2020 est un appareil fantastique, à notre avis la meilleure tablette du marché et méritant notre prix «Produit recommandé», et idéal dans certains environnements et pour certains utilisateurs, mais en général, à des fins informatiques, l’iPad Pro est difficile à remplacer. à un ordinateur portable, que ce soit Windows, Linux ou le même MacBook.

Évaluation finale

RÉSUMÉ

La génération 2020 de l’iPad Pro se décline en deux modèles avec respectivement des écrans de 11 pouces et 12,9 pouces. Son design reste le même que la version 2018, mais cette année son lancement s’est accompagné du Magic Keyboard, avec trackpad intégré.

Conception et qualité de fabrication9,5