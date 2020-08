Apple vient de publier iOS 13.6.1 et iPadOS 13.6.1 pour tous les utilisateurs, un mois seulement après la sortie d’iOS 13.6. La mise à jour corrige certains problèmes connus liés aux notifications d’exposition et un autre qui pourrait donner une teinte verte aux écrans.

iOS 13.6 est sorti en juillet avec Car Key, une clé numérique qui fonctionnera pour verrouiller, déverrouiller et démarrer les véhicules pris en charge. La mise à jour a également introduit Apple News + Audio avec des histoires audio commentées par des professionnels, organisées par l’équipe Apple News sur votre appareil. Et maintenant, Apple déploie iOS 13.6.1 et iPadOS 13.6.1 pour tous les utilisateurs.

Un aspect notable de la mise à jour d’aujourd’hui est qu’elle corrige un problème qui pourrait provoquer une teinte verte notable sur l’écran de certains modèles d’iPhone, comme indiqué ici en juin. Selon Apple, ce problème a été causé par une défaillance de la gestion thermique et est désormais résolu avec iOS 13.6.1.

iOS 13.6.1 et iPadOS 13.6.1 sont désormais disponibles pour tous les appareils Apple compatibles avec iOS 13 et iPadOS 13. Les utilisateurs peuvent installer la dernière mise à jour sur leur iPhone, iPod touch et iPad via le menu Mise à jour du logiciel dans l’application Paramètres . Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi avec au moins 50% de la puissance de la batterie.

Consultez les notes de version complètes d’iOS 13.6.1 ci-dessous:

iOS 13.6.1 inclut des corrections de bogues pour votre iPhone.

Résout un problème où les fichiers de données système inutiles peuvent ne pas être automatiquement supprimés lorsque le stockage disponible est faible

Corrige un problème de gestion thermique qui faisait que certains écrans présentaient une teinte verte

Corrige un problème où les notifications d’exposition pouvaient être désactivées pour certains utilisateurs

