Apple a récemment relancé son site Web bêta Apple Music pour ajouter une fonction «Listen Now» qui remplace l’onglet «For You» du site Web standard d’Apple Music.

Listen Now est similaire à For You, avec les meilleurs choix basés sur les habitudes d’utilisation, les chansons récemment jouées et les listes de lecture automatiques comme les favoris Mix et Chill Mix, et il est régulièrement mis à jour avec de nouvelles suggestions.

La nouvelle page bêta, initialement remarquée par ., reflète le nouvel onglet «Écouter maintenant» qui a été introduit dans Apple Music dans iOS 14, iPadOS 14 et macOS Big Sur, et il existe aux côtés du site Web non bêta ‌Apple Music‌. Apple a également repensé le site Web bêta ‌Apple Music‌ pour ressembler à la conception de l’application Musique dans ‌iOS 14‌.

Apple a mis à disposition une version Web d’Apple Music‌ en septembre 2019 et l’expérience Web est sortie de la version bêta en avril 2020. «Apple Music» sur le Web permet aux abonnés d’‌Apple Music‌ de se connecter pour accéder à leurs bibliothèques musicales, listes de lecture, mixages personnels et recommandations. Le contenu musical est lu directement dans le navigateur Web, de sorte que l’expérience Web rend ‌Apple Music on disponible sur n’importe quel appareil.

‌Apple Music‌ sur le Web n’offre pas certaines fonctionnalités que l’on peut trouver dans les applications ‌Apple Music‌ dédiées d’Apple, comme l’option permettant de voir les paroles des chansons en cours de lecture.

L’expérience Web bêta est susceptible de remplacer l’expérience Web existante lorsque ‌iOS 14‌, ‌iPadOS 14‌ et macOS Big Sur seront lancés au public cet automne. Le site bêta est accessible sur beta.music.apple.com, tandis que le site standard est toujours disponible sur music.apple.com.