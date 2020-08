Selon Retail Insider et ., Apple Oakridge Centre à Vancouver, en Colombie-Britannique, devrait fermer pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans alors que le centre commercial subit un réaménagement majeur.

L’actuel Apple Store sera entièrement remplacé et déplacé vers un tout nouvel espace repensé. Le nouvel emplacement de vente au détail sera un magasin phare avec plus de 10 000 pieds carrés d’espace.

L’Oakridge Centre en est aux premières étapes d’un important effort de réaménagement qui obligera la plupart des locataires à quitter leur logement au cours des prochains mois. Le quartier est entièrement repensé et ajoute des appartements pour plus de 6 000 résidents, un grand espace communautaire extérieur, près d’un million de pieds carrés de nouvel espace de vente au détail et une halle alimentaire.

Bien que l’Oakridge Center soit devenu une zone de construction active, l’Apple Store reste actuellement ouvert pour les achats, le ramassage des commandes en ligne et l’assistance Genius. La Colombie-Britannique a cinq autres Apple Store parmi lesquels les clients peuvent choisir. L’emplacement le plus proche de l’Oakridge Center est Apple Pacific Center, qui a également été approuvé publiquement pour la rénovation et la transition vers le statut phare.

Apple semble accroître considérablement sa présence en Colombie-Britannique. En plus des deux magasins phares de remplacement, il a été annoncé l’an dernier qu’Apple avait l’intention d’ouvrir un nouveau bureau majeur à Vancouver.