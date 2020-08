Une action en justice a été déposée contre Apple au motif qu’elle ne fait pas assez pour sécuriser ses cartes-cadeaux et qu’elles sont «facilement susceptibles d’être volées lors de l’achat».

Tel que rapporté par AppleInsider:

La plainte, initialement déposée le 28 mai devant la Cour supérieure du comté de San Diego, a été transférée vendredi devant le tribunal de district américain du district sud de la Californie. Dans le procès, qui vise le statut de classe, le plaignant affirme qu’Apple n’a pas «mis en œuvre et maintenu des procédures et pratiques de sécurité raisonnables pour sécuriser correctement» ses cartes-cadeaux physiques. En tant que tel, il allègue que les cartes-cadeaux Apple peuvent être ciblées et compromises par des voleurs au point de vente.

Rachael Shay, une résidente de Californie, a acheté une carte-cadeau de 50 $ pour son fils à Walmart en avril. La poursuite déclare qu’elle était «uniquement en sa possession» jusqu’à ce qu’elle la donne à son fils, mais que lorsque son fils a essayé de charger la carte-cadeau, on lui a dit qu’elle avait déjà été échangée. Apple a déclaré à Shay que la carte avait été utilisée par un autre compte le jour de son achat et qu’elle n’avait plus aucune valeur. Apple ne pouvait pas lui dire qui avait fait cela, seulement qu’il s’agissait d’un compte sans lien avec elle ou son fils.

Le procès allègue qu’Apple n’a pas «mis en œuvre et maintenu des procédures et pratiques de sécurité raisonnables pour sécuriser correctement les cartes-cadeaux Apple», et que les cartes sont ciblées par des voleurs «qui accèdent électroniquement aux cartes-cadeaux Apple au point de vente et échangent les fonds activés par le consommateur. «

Le plaignant souhaite que l’action se transforme en un recours collectif et souhaite qu’Apple accorde des dommages-intérêts à toutes les personnes qui ont été touchées par des problèmes similaires, à savoir « les consommateurs aux États-Unis qui ont acheté une carte-cadeau Apple dans laquelle les fonds sont sur la carte-cadeau Apple a été échangé avant utilisation par le consommateur « . Il souhaite également qu’Apple entreprenne une campagne de marketing correctif.

