Apple a lancé aujourd’hui de nouvelles versions bêta publiques des prochaines mises à jour iOS 14 et iPadOS 14 pour son groupe de test bêta public. Les versions logicielles d’aujourd’hui, qu’Apple qualifie de quatrième version bêta pour les maintenir en conformité avec les versions bêta des développeurs, sont en fait la troisième version bêta fournie par Apple et elles arrivent deux semaines après les versions bêta précédentes.

Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme de test bêta d’Apple peuvent télécharger les mises à jour iOS / ‌iPadOS‌ 14 par liaison radio après avoir installé le certificat approprié à partir du site Web de la bêta publique sur un appareil iOS, avec des instructions disponibles dans notre procédure. Les mises à jour ne doivent pas être installées sur les appareils principaux car il s’agit d’un logiciel bêta et pourrait présenter de graves bogues.

‌IOS 14‌ apporte des modifications à l’écran d’accueil, y compris la prise en charge des widgets. Les widgets peuvent désormais être placés juste à côté de vos applications et, en mettant l’accent sur les widgets, Apple a introduit de nouveaux «widgets» à partir d’applications par défaut et leur permet d’être personnalisés en trois tailles.

Vous pouvez placer des «widgets» n’importe où sur n’importe quelle page d’application, avec de nouveaux «widgets» pouvant être trouvés dans la galerie de widgets. Parallèlement aux «widgets», Apple a introduit une bibliothèque d’applications, une interface qui affiche toutes les applications de votre iPhone à la fois dans des dossiers intelligents créés automatiquement et dans une liste alphabétique.

Avec la bibliothèque d’applications donnant accès à toutes vos applications, il existe désormais une option pour masquer des pages d’applications entières de votre ‌iPhone‌, afin que vous puissiez éviter un écran d’accueil encombré.

Apple a travaillé pour rendre l’interface de l’iPhone‌ plus compacte, et les appels téléphoniques entrants et les demandes Siri ne prennent plus la totalité de l’écran et sont plutôt présentés dans un style de bannière, une fonctionnalité également disponible sur ‌iPadOS‌.

Il existe un mode Image dans l’image pour regarder des vidéos ou utiliser FaceTime tout en faisant autre chose en même temps sur l’iPhone‌. L’application Messages dispose de nouvelles fonctionnalités axées sur les conversations de groupe telles que les conversations épinglées, les mentions et les réponses en ligne.

Une nouvelle fonctionnalité App Clips vous permet d’utiliser de petites bouchées d’une application sans avoir besoin de télécharger l’application entière, utile lorsque vous avez besoin d’une application pour acheter un café, louer un scooter ou faire une réservation de restaurant. Les clips d’application fonctionnent avec des codes App Clip, des balises NFC ou des codes QR conçus par Apple, et peuvent également être partagés dans Messages ou à partir de Safari.

L’application Health prend en charge la fonction de suivi du sommeil ajoutée dans watchOS 7, et l’iPhone‌ prend en charge les fonctionnalités de mode veille et de décompression conçues pour vous aider à passer une meilleure nuit de sommeil. Il existe également une nouvelle liste de contrôle de la santé qui facilite la gestion des fonctionnalités de santé et de sécurité telles que le SOS d’urgence, la détection des chutes et l’identification médicale.

L’application Météo fournit désormais des informations sur les événements météorologiques violents et les relevés de précipitations minute par minute (États-Unis uniquement), et l’application Maps prend en charge les itinéraires à vélo pour la première fois afin que les cyclistes puissent planifier des itinéraires avec des informations telles que les rues animées, les changements d’altitude, les escaliers. , et plus. Maps permet également aux propriétaires de véhicules électriques de planifier des itinéraires avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’application Home est plus intelligente avec des suggestions d’automatisation et une fonction d’éclairage adaptatif qui permet aux lumières HomeKit d’ajuster leur température de couleur tout au long de la journée, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les caméras sécurisées ‌HomeKit‌.

Une nouvelle application de traduction conçue par Apple fournit des traductions de texte et de voix vers et à partir de 11 langues, et avec un mode sur l’appareil, les traductions peuvent être effectuées entièrement sur votre téléphone.

Des tonnes de nouvelles fonctionnalités de confidentialité ont été ajoutées dans iOS et ‌iPadOS 14‌. Les applications ont besoin d’une autorisation avant d’accéder aux appareils sur un réseau local, vous êtes averti lorsqu’une application accède au presse-papiers et il y a de petites icônes dans la barre d’état de l’écran d’accueil lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone.

Il existe également de nouvelles options pour limiter l’accès à certaines photos et fournir aux applications un emplacement approximatif plutôt qu’un emplacement exact pour une meilleure protection de la vie privée. Safari a un rapport de confidentialité qui vous indique quels trackers les sites utilisent, et à l’avenir, l’App Store inclura un résumé des pratiques de confidentialité des développeurs dans un format facile à lire.

Les AirPods peuvent désormais basculer automatiquement et de manière transparente entre les appareils, et les AirPods Pro bénéficient d’une nouvelle fonction audio spatiale pour un son surround avec suivi dynamique de la tête.

Quant à ‌iPadOS 14‌, il inclut la plupart des nouvelles mises à jour ‌iOS 14‌, moins la refonte de l ‘«Écran d’accueil». Le plus gros changement est la nouvelle fonctionnalité Scribble qui vous permet d’utiliser l’Apple Pencil pour écrire sur n’importe quel champ de texte, le texte écrit étant converti en texte tapé.

Scribble fonctionne dans tout le système d’exploitation, vous pouvez donc utiliser l ‘«Apple Pencil» pour les recherches Safari, ajouter de nouveaux éléments dans le calendrier et les rappels, envoyer des messages, écrire à la main dans l’application Notes, etc.

La quatrième version bêta du développeur a ajouté un nouveau widget TV et introduit l’API de notification d’exposition pour les utilisateurs d’‌iOS 14‌, et ces fonctionnalités sont également dans la nouvelle version bêta disponible pour les testeurs publics.

Pour en savoir plus sur tout ce qui est nouveau dans iOS et ‌iPadOS 14‌, assurez-vous de consulter nos synthèses iOS 14 et iPadOS 14, qui ont un aperçu détaillé de toutes les nouvelles fonctionnalités.