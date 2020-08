Apple a lancé aujourd’hui la quatrième version bêta des prochaines mises à jour iOS 14 et iPadOS 14 aux développeurs à des fins de test, deux semaines après avoir semé la troisième version bêta et plus d’un mois après le dévoilement du nouveau logiciel lors de la keynote de la WWDC.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger les versions bêta par liaison radio après avoir installé le profil approprié à partir du centre de développement Apple.

‌IOS 14‌ présente un écran d’accueil repensé qui prend en charge les widgets sur iPhone pour la première fois, et les «widgets» ont été repensés et peuvent désormais être personnalisés en trois tailles via la nouvelle galerie «widgets».

Une bibliothèque d’applications affiche toutes les applications installées sur un ‌iPhone‌ en un seul endroit, à la fois dans une vue par icônes et dans une liste alphabétique. Avec toutes les applications de la bibliothèque d’applications, les icônes d’applications et les pages «Écran d’accueil» peuvent être masquées pour un look plus net.

Les appels téléphoniques entrants et les appels FaceTime n’occupent plus tout l’écran de l’iPhone / iPad, et les demandes Siri ont également été minimisées afin que l’invocation de ‌Siri‌ ne monopolise pas l’écran. ‌Siri‌ est plus intelligent dans ‌iOS 14‌ et peut envoyer des messages audio, et la dictée peut désormais s’exécuter sur l’appareil. Un mode Image dans Image permet aux utilisateurs de regarder des vidéos ou d’utiliser ‌FaceTime‌ tout en utilisant d’autres applications.

App Clips permet aux utilisateurs de profiter de certaines fonctionnalités de l’application sans avoir à télécharger une application complète, utile pour des actions rapides comme l’achat d’un café, la réservation d’un restaurant ou la location d’un scooter, où le téléchargement d’une application entière serait un problème. Les clips d’application peuvent être scannés à partir de codes QR, de balises NFC ou de codes de clip d’application conçus par Apple, et ils peuvent être partagés dans Messages ou accessibles depuis Safari.

Dans l’application Messages, vous pouvez désormais épingler des conversations importantes, utiliser des @mentions dans les discussions de groupe et profiter des réponses en ligne pour mieux organiser les conversations à plusieurs. Il existe de nouvelles options Memoji et les discussions de groupe peuvent se voir attribuer des icônes avec des photos, des emoji ou des Memoji.

L’application Santé prend en charge la nouvelle fonctionnalité de suivi du sommeil de l’Apple Watch et il existe une liste de contrôle de la santé pour gérer les paramètres de santé, et dans l’application Météo, il y a plus d’informations sur les précipitations et les événements météorologiques violents.

Les itinéraires à vélo sont disponibles dans l’application Maps avec des itinéraires intégrant l’élévation, le niveau de fréquentation d’une rue et les escaliers.De plus, pour ceux qui possèdent des véhicules électriques, il existe des options pour les itinéraires avec des arrêts de recharge pour véhicules électriques.

Les clés de voiture numériques permettent d’utiliser un ‌iPhone‌ au lieu d’une clé physique, une fonctionnalité qui sera bientôt disponible pour les BMW, et CarPlay permet désormais aux utilisateurs de définir des fonds d’écran.

Une nouvelle application de traduction fournit des traductions de texte et de voix vers et à partir de 11 langues, et il existe des tonnes de nouvelles protections de confidentialité. Les développeurs doivent obtenir l’autorisation de l’utilisateur avant d’accéder aux appareils sur un réseau local, de limiter l’accès aux photos et de fournir aux applications des emplacements approximatifs au lieu d’emplacements exacts.

Safari a un rapport de confidentialité qui vous permet de savoir quels sites Web ont des trackers, et il y a de nouvelles icônes sur l’écran d’accueil qui vous permettent de savoir quand une application utilise une caméra ou un microphone. Un navigateur tiers et des applications de messagerie peuvent être définis par défaut pour la première fois, et Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités AirPod.

Quant à l’iPad, l’Apple Pencil peut désormais être utilisé dans n’importe quel champ de texte, le texte manuscrit étant automatiquement converti en texte tapé grâce à la nouvelle fonction Scribble.

Il y a des tonnes de fonctionnalités supplémentaires dans ‌iOS 14‌ et ‌iPadOS 14‌, alors assurez-vous de consulter notre tour d’horizon iOS 14 et notre résumé iPadOS 14 pour une liste complète de tout ce qui est nouveau. Nous mettons également en évidence tous les nouveaux ajustements et modifications de fonctionnalités introduits avec chaque itération bêta, et vous pouvez voir les changements par rapport à la bêta 2 et à la bêta 3 dans nos articles bêta 2 et bêta 3.

La bêta 3 a apporté une nouvelle icône Musique rouge, des modifications de la conception de la bibliothèque musicale dans l’application Musique, un widget Horloge, un widget Temps d’écran mis à jour, et plus encore.

Nous publierons un article séparé présentant les modifications de la version bêta 4 après avoir téléchargé la mise à jour et découvrir les nouveautés.

iOS et ‌iPadOS 14‌ sont actuellement disponibles pour les développeurs enregistrés et les bêta-testeurs publics. Les tests bêta pour ‌‌iOS 14‌‌ dureront quelques mois, la mise à jour devant être publiée à l’automne.