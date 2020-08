Appian Way, la société de cinéma et de production Leonardo DiCaprio aux côtés de Jennifer Davisson, a signé un accord de premier aperçu avec Apple TV + plus tôt cette semaine (via Deadline). L’accord signifie que l’entreprise produira des documentaires et des films pour le service de streaming. Cela poursuit la relation continue de l’acteur primé avec Apple TV +. Il jouera aux côtés de Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese, qui sera diffusé sur le service. Appian Way travaille également avec MRC sur Shining Girls, qui met en vedette Elisabeth Moss et apparaîtra sur Apple TV +.

Les stars se tournent vers Apple TV +

Mais ce n’est pas seulement M. DiCaprio. Ridley Scott fait partie de ceux qui ont signé un premier accord avec Apple TV +. Mercredi, il est apparu que la société de production de Robert Downey Jr. avait signé un accord direct pour la série. Oh, et il y a aussi Oprah, qui a clairement une présence croissante dans les offres médias d’Apple.

Ce n’est pas seulement une conversion inspirée de la créativité des réalisateurs de films et de télévisions. La vérité est qu’Apple continue de prospérer malgré le ralentissement économique, et cela signifie qu’il a l’argent nécessaire pour investir dans des films et des programmes. Avec l’arrêt de la production télévisuelle et les studios s’interrogeant sur les budgets, Apple TV + est soudainement une option attrayante pour beaucoup de ceux qui l’ont peut-être déjà rejetée. Il suffit de regarder la volte-face de Tom Hanks à propos du lancement de Greyhound, et nous nous souvenons tous des critiques quelque peu méprisantes que les émissions Apple TV + ont reçues lors de son lancement.

Après Leonardo DiCaprio, Who’s Next?

Le service de streaming n’a peut-être pas encore les yeux, mais avec les nominations aux Emmy et les grandes stars dans sa poche, celles-ci suivront sûrement. Tout cela vous laisse vous demander qui sera le prochain acteur, réalisateur ou producteur superstar à s’inscrire …