iOS 14 bêta 5 corrige l’un des minuscules changements d’iOS 14 qui ne sont pas assez importants pour être traités lors d’une présentation iOS. Mais c’est une fonctionnalité qu’un certain groupe de personnes observera dès qu’ils passeront à iOS 14.

La molette de défilement emblématique du sélecteur de temps que vous utilisez actuellement pour configurer de nouvelles alarmes a disparu dans iOS 14, car Apple l’a remplacée par un clavier qui vous permet d’entrer l’heure manuellement.

iOS 14 beta 5 corrige ce «problème» en ajoutant une molette de défilement plus petite au champ de temps.

Les derniers systèmes d’exploitation iPhone et iPad d’Apple apportent plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications, qui sont déjà disponibles pour les clients souhaitant installer la version bêta d’iOS 14 et iPadOS 14 sur leurs appareils. Bien que des bogues et des problèmes soient à prévoir à partir des versions bêta, les versions bêta sont relativement stables et offrent une excellente expérience globale. Vous pouvez facilement tester la version bêta publique sur votre pilote quotidien, mais vous devez vous assurer de sauvegarder votre installation actuelle d’iOS 13 avant de passer à iOS 14 bêta 5. Une fois que vous avez installé la bêta, vous commencerez à remarquer les changements les plus importants comme la prise en charge des nouveaux widgets et le panneau de la bibliothèque d’applications qui est ajouté à la fin de vos écrans d’accueil. Creusez plus profondément et vous découvrirez des changements mineurs qui arriveront sur iPhone et iPad. Et si vous finissez par utiliser iOS 14 pendant quelques jours, vous remarquerez sûrement l’un des changements les plus ennuyeux d’iOS 14. Heureusement, iOS 14 beta 5 le corrige. Eh bien, en quelque sorte le corrige, mais c’est toujours mieux que rien.

Il y a deux types de personnes dans ce monde quand il s’agit de s’alarmer. Certains ont une seule alarme sur leur téléphone, et certains en ont une pour chaque occasion. Si vous faites partie de ce dernier groupe comme moi, vous ajoutez et modifiez toujours des alarmes dans l’application Horloge. Cette molette de sélection de temps facilite le réglage rapide de votre alarme, et c’est ce que iOS 14 a ruiné.

Apple a remplacé la roue par un clavier que vous pouvez utiliser pour entrer manuellement l’heure de la prochaine alarme. Certains préféreront peut-être la nouvelle interface utilisateur à la molette cliquable, mais cela ennuiera sans aucun doute de nombreux utilisateurs d’iPhone de longue date qui y sont habitués.

L’animation montre la nouvelle molette de défilement du sélecteur de temps en action dans iOS 14 beta 5, comme indiqué dans la section Alarmes de l’application Horloge. Source de l’image: .

Heureusement, Apple a décidé de résoudre le problème dans iOS 14 beta 5 qui a été publié plus tôt cette semaine. La roue n’est pas exactement de retour. Le clavier domine toujours la moitié inférieure de l’écran d’alarme. Mais Apple a ajouté une petite roue à la section temporelle. Plutôt que de saisir l’heure à l’aide des touches, vous pouvez faire défiler la molette comme vous en avez l’habitude. Ce n’est pas tout à fait l’expérience de défilement d’alarme que vous avez aimée, mais c’est toujours mieux que la saisie manuelle si vous me le demandez.

L’animation ci-dessus, via ., montre la nouvelle interface utilisateur d’alarme ainsi que la nouvelle roue en action.

Si vous n’allez pas passer à iOS 14 tant que la version finale n’est pas disponible cet automne, vous n’aurez pas à faire face à ce petit désagrément. Mais vous devez vous préparer mentalement à la mort prématurée de la roue de sélection du temps.

La capture d’écran montre la nouvelle molette de défilement du sélecteur d’heure dans iOS 14 beta 5, comme indiqué dans la section Date et heure de l’application Paramètres. Source de l’image: Chris Smith, .

Si vous vous demandez si la molette de sélection de l’heure est également partie de la section Date et heure de l’application Paramètres, alors j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Oui, ça l’est. Si jamais vous devez régler l’heure manuellement, vous obtiendrez une interface similaire. Vous devrez choisir la date dans le calendrier et utiliser le clavier pour l’heure ou la nouvelle molette de défilement presque invisible, comme le montre la capture d’écran ci-dessus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.