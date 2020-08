Le sandwich au poulet de Shake Shack a été la première protéine sans bœuf ajoutée à leur menu en une décennie.

Ce produit devrait être disponible dans les succursales de Satelite, Reforma et Arcos Bosques

Le hamburger sera servi sur le même pain de pommes de terre qui accompagne votre sandwich au bœuf classique

La pandémie s’est avérée particulièrement douloureuse pour les fast-foods. Comme la plupart de leurs activités provenaient du trafic physique vers leurs magasins, de nombreuses chaînes n’ont pas été en mesure de générer les mêmes revenus qu’auparavant. Certains ont tenté de rejoindre la vague de livraison à domicile, mais sans le succès escompté. Mais certains essaient de convaincre les consommateurs avec de nouveaux éléments de menu. Parmi eux, l’American Shake Shack.

Par un communiqué, la chaîne de hamburgers a annoncé qu’elle venait de lancer un nouveau produit pour son menu au Mexique. C’est le Chick’n Shack, qui, comme son nom l’indique, est un burger au poulet. Shake Shack a annoncé que cette nouvelle offre sera disponible dans ses succursales du pays à partir du 13 août. Comme le reste de sa carte, il souhaite distinguer ce plat en offrant une expérience différente à ses rivaux.

Selon Shake Shack, ce hamburger utilise de la poitrine de poulet qui ne contient ni antibiotiques ni hormones. Il garantit également que la préparation de chaque pièce se fait sur le moment, des épices à la partie de la friture à l’extérieur. Selon la chaîne de restauration rapide, aux États-Unis (USA), le produit était si populaire qu’au lancement, les stocks étaient épuisés en 48 heures. Ils espèrent reproduire ce succès pour leurs sites au Mexique.

KFC tremble-t-il avec la proposition Shake Shack?

Toutes les chaînes de restauration rapide ne font pas face à la pandémie de la même manière. Il y a des agents comme California Pizza Kitchen qui, contrairement à Shake Shack, non seulement ne lancent pas de nouveaux produits mais ont dû déclarer faillite. Les géants de la taille de McDonald’s ont enregistré une baisse de 30% de leurs ventes, même avec la réouverture de presque tous leurs magasins. De son côté, KFC semble parier sur la technologie pour gagner.

Et en parlant du colonel Sanders et de sa marque, c’est cette entreprise qui devrait être la plus préoccupée par le lancement de Shake Shack. Comme le montre la réussite de ce nouveau hamburger aux États-Unis, pour une raison quelconque, les plats de poulet sont de plus en plus populaires dans la restauration rapide. Au Mexique, le phénomène n’est peut-être pas aussi intense. Cependant, ce serait une menace pour KFC en tant que société leader dans les produits de poulet de restauration rapide.

Bien entendu, les avantages compétitifs de chaque chaîne sont très différents. Et avec le ralentissement économique déclenché par la pandémie, les prix de Shake Shack pourraient ne pas laisser votre nouveau hamburger décoller avec le succès que vous attendez. Pourtant, KFC devrait voir à quoi ressemble le procès pour ce Chick’n Shack. S’il s’avère que les consommateurs le trouvent attractif, vous devrez restructurer votre menu, au moins lancer une nouvelle proposition, pour suivre le rythme.

La bataille pour le poulet

Comme déjà mentionné, la nouvelle proposition Shake Shack au Mexique n’est pas quelque chose de nouveau. D’innombrables entreprises aux États-Unis semblent obsédées par l’idée de continuer à mettre des produits à base de poulet sur leurs menus. KFC elle-même, pendant la pénurie de bœuf dans le pays, a décidé de tester un nouveau sandwich pour un groupe limité de ses consommateurs. McDonald’s a également suivi cette voie à la fin de l’année dernière. Mais cela pourrait aussi être lié à une augmentation des prix.

Quoi qu’il en soit, y a-t-il un phénomène qui explique pourquoi ces types d’options sont soudainement si populaires auprès des clients de Shake Shack et de leurs rivaux? Selon Glean, il s’agissait simplement d’une excellente stratégie de marketing et de relations publiques qui est rapidement devenue virale. Pour LMD, il y avait également un élément lié à la fidélité à la marque dans le phénomène. Et CNBC souligne qu’elle répond, en définitive, aux nouvelles habitudes de consommation.

