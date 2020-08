Si quelque chose a fini de clarifier Covid-19, c’est que les relations économiques ont changé. Les façons traditionnelles de faire des affaires ont évolué et, à l’avenir, sont plus que jamais liées aux environnements numériques. Pour cette raison, il sera décisif pour gagner de l’argent avoir un site Web dans des conditions qui attirent vraiment vos clients potentiels, pour qu’ils achètent vos produits ou louent vos services. Dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer les étapes à suivre dans ce cas.

Pour gagner de l’argent, un site internet est indispensable

Ce qui précède est la première et rapide conclusion à laquelle nous pouvons parvenir en fonction des événements actuels. En cette ère de communication immédiate, les consommateurs s’attendent à trouver toutes les données sur votre entreprise sans quitter le salon. Depuis leur ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette ou mobile, vous devez leur fournir des installations pour devenir des clients efficaces.

En conséquence, et sans nuire aux réseaux sociaux, vous devez veiller à avoir un site internet dans des conditions, une page web qui est votre présentation dans le monde virtuel. Précisément, alors que les premiers changent et se renouvellent sans cesse, les portails sont là depuis des années. Ils ne se sont jamais démodés. Tout au plus améliorent-ils son interface et ses fonctions.

Comment et où créer une page?

La première chose dont vous avez besoin pour avoir votre propre portail est de le vouloir. Parce que, la vérité est que le développer n’est pas du tout compliqué. Il existe de nombreuses plateformes intéressantes grâce auxquelles vous pouvez générer vos pages sur Internet même si vous n’êtes pas un expert dans le domaine. WordPress est l’un d’entre eux, bien sûr.

En effet, WordPress est le CMS idéal pour presque tous ceux qui font leurs premiers pas dans ce domaine. Très maniable, polyvalent et capable de s’adapter aux besoins de tout homme d’affaires ou entrepreneur, nous vous recommandons également de commencer par lui.

Un excellent hébergeur proposera toujours le moteur WordPress dans ses services afin que les utilisateurs puissent l’installer d’un simple clic. En même temps, un bon hébergement vous permettra de faire évoluer votre site Web au fur et à mesure de l’avancement de votre projet. Il pense qu’une migration d’hébergement est quelque chose de très fastidieux, ainsi que la possibilité que le Web soit inactif pendant un certain temps, c’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que l’hébergement propose des mises à jour vers des plans supérieurs. Ainsi, il ne s’agit que de mettre à jour votre plan d’hébergement et le Web sera toujours opérationnel.

Directives de base pour votre site Web

Une fois que vous avez les bases de votre site Web, il est temps de vous demander à quoi vous voulez qu’il ressemble. Autrement dit, que voulez-vous que quiconque a un premier contact avec votre projet voit. Vous devez bien réfléchir à l’emplacement du contenu, aux couleurs, etc.

Vous remarquerez que WordPress a de nombreuses variantes en termes de modèles par défaut mais vous voudrez peut-être aussi aller au-delà de ses limites.

Combien coûte un site Web et combien gagnez-vous?

À ce stade, vous voulez sûrement savoir plus en détail combien il en coûte pour générer une page sur Internet, et quels sont les bénéfices que ce positionnement peut rapporter. S’il est toujours difficile d’être précis lors de l’élaboration de ces comptes, on peut dire que gagner de l’argent avec un site Web est très probable. Ceci, car le coût de son lancement est généralement très faible, puisque vous n’avez besoin que d’un bon hébergement et rien d’autre, le reste est de consacrer un peu d’effort et c’est tout.

En revanche, à la question de savoir combien d’argent nous pouvons gagner grâce à notre site Internet, la réponse est encore moins précise. Cela dépendra de questions telles que, par exemple, le coût des produits que vous vendez ou les services que vous proposez. Combien chaque accord avec les rapports des clients indiquera quels sont vos revenus à la fin de chaque mois. Mais ce ne sont pas du tout des montants difficiles à récupérer.

En résumé, la relation entre la production monétaire générée par la création et la maintenance d’un site Web et les revenus potentiels qu’ils offrent est très, très positive. Et à cela, nous devons ajouter les actifs incorporels. Au fur et à mesure que vous générerez une plus grande confiance chez les nouveaux consommateurs qui vérifient votre présence sur Internet, plus il leur sera plus facile de partager vos articles ou propositions en un seul clic, etc.

Pour ces raisons, vous ne devriez pas prendre plus de temps pour vous mettre au travail et gagner de l’argent grâce à votre site Web.

