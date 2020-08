Le 3G ne sont plus nécessaires. Cela semble être une déclaration risquée pour beaucoup de ceux qui utilisent encore ce réseau comme une bouée de sauvetage contre les pannes de réseau 4G qui se produisent parfois avec TIM, WindTre, Vodafone, Iliad et MVNO. Pourtant, tous les opérateurs de téléphonie mobile semblent convenir de poser une pierre sur un réseau qui a été serré pendant trop longtemps. L’espace nécessaire sera laissé un nouveaux réseaux plus moderne, polyvalent et rapide. Voici comment le paysage du réseautage changera dans les mois à venir.

Adieu 3G, les nouveaux réseaux Internet mis à jour arrivent

Dans le but de favoriser la croissance numérique, la décision sera prise pour fermeture de la 3G avec effet progressif une fois que la persistance universelle du réseau 5G est établie. Cela a peut-être semblé évident pour beaucoup, mais ce n’est pas le cas, étant donné que de nombreux clients d’Iliad ont du mal avec le réseau de fortune en l’absence de couverture 4G.

Grâce à la 5G, il y a une augmentation prépondérante de la bande passante du réseau qui introduit l’ère du réseau Gigabit dans lequel les services et vitesse maximum au-delà de la limite Gbps. Avec le réseau de troisième génération, des résultats similaires sont impensables et une longue attente est nécessaire pour accéder aux fonctions Internet et au réseau en raison d’une limite naturelle à laquelle le réseau est prédisposé.

C’est pourquoi les managers s’assoient à table pour évaluer les actions à entreprendre concernant l’éventuel veto sur l’utilisation de ce réseau. En Italie, l’approbation de la 5G par tous les fournisseurs est passée malgré le compagnon de fer de la diabolisation appelé par les manifestants unis par le hashtag # Stop5G. Le réseau aura lieu dans les deux ans comme prévu. Mais entre-temps, on a également parlé de 6G. Visiblement, l’objectif est élevé, là où la 3G ne jouera certainement plus un rôle. Nous verrons comment cela se passe.