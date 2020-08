C’est dimanche, alors vous savez ce que cela signifie – un autre épisode de Editor’s Desk de votre part! J’espère certainement que vous tenez toujours le coup, où que vous soyez. Cela fait une sacrée semaine, alors commençons.

Tout d’abord, Apple nous a surpris avec des iMac 27 pouces mis à jour, le plus gros changement étant les SSD disponibles dans tous les domaines, donc plus de Fusion Drives! Honnêtement, il est temps pour vous – c’est la principale raison pour laquelle je n’ai pas appuyé sur la gâchette pour obtenir l’iMac de mes rêves. Ainsi, le modèle de base commence maintenant avec un SSD de 256 Go, mais vous ne pouvez pas configurer le stockage – si vous en voulez plus, vous devrez malheureusement monter d’un niveau. Le nouvel iMac 27 pouces utilise également les processeurs Intel de 10e génération et a même poussé la webcam jusqu’à 1080p. Bien que les iMac 21,5 pouces n’aient pas reçu de bugs de spécifications, ils se sont également débarrassés des disques Fusion Drives de cette ligne et sont allés avec un SSD standard. Si vous souhaitez acheter un nouvel iMac, mais que vous ne savez pas lequel choisir, assurez-vous de consulter notre guide de l’acheteur.

Cette actualisation de la gamme iMac est peut-être la dernière avant une refonte majeure, donc si vous aimez la façon dont les iMac sont maintenant, vous feriez mieux d’en choisir un avant la prochaine mise à jour. Même si je suis très tenté, je pense que je vais peut-être tenir un peu plus longtemps avant d’obtenir un iMac – d’autant plus qu’Apple utilisera son propre silicium assez tôt.

Nous approchons de la mi-août, ce qui signifie que l’iPhone 12, malgré son retard, est toujours au coin de la rue. Un rapport récent laisse entendre que les nouveaux iPhones seront lancés en deux phases, les versions 6,1 pouces donnant le coup d’envoi, suivies plus tard par les versions 5,4 pouces et 6,7 pouces.

Honnêtement, je suis un peu déçu qu’Apple se débarrasse de la taille de 5,8 pouces, car c’est ce à quoi je me suis habitué au cours des deux dernières années avec l’iPhone XS et l’iPhone 11 Pro. Pour moi, c’est un bon terrain d’entente, même si j’ai l’impression que je vais simplement utiliser la taille de 6,1 pouces lorsque je mets à niveau parce que les deux autres options, pour moi, sont soit trop petites (je ne vois pas assez sur l’écran à la fois) ou trop grand (utilisation d’une seule main impossible pour moi).

En parlant d’iPhone 12, il y a des fuites d’images d’aimants à l’intérieur du châssis de l’iPhone 12, ainsi que des coques iPhone officielles d’Apple. C’est certainement l’une des fuites les plus intéressantes de ces derniers temps, car elle pourrait avoir quelque chose à voir avec la charge sans fil ou même un système de montage. Je me porterais certainement garant d’avoir un système de montage magnétique intégré – ce serait plutôt cool! Vous n’avez pas à être contraint d’utiliser un accessoire ou un étui spécifique pour simplement monter votre téléphone là où vous en avez besoin. Et si c’est pour la recharge sans fil, cela pourrait-il signifier la renaissance d’AirPower? Ou peut-être que cela faciliterait simplement l’utilisation des tapis de chargement sans fil? Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai dû chercher le bon emplacement avant que mon téléphone ne commence à se charger …

Nous avons également vu la baisse des dernières versions bêta publiques cette semaine pour iOS 14, iPadOS 14 et macOS Big Sur (enfin). Au cas où vous vous demanderiez comment est Big Sur, vous ne voulez pas manquer l’aperçu macOS Big Sur de Rene Ritchie, où il examine de plus près tous les tenants et aboutissants de la prochaine génération de macOS. Et avec iOS 14, Apple a publié de nouvelles directives pour les développeurs avec des exigences pour les applications qui peuvent être définies par l’utilisateur comme navigateur Web et client de messagerie par défaut. C’est l’une de mes fonctionnalités les plus attendues dans iOS 14 – je voulais changer les applications par défaut depuis littéralement des années maintenant, et cela se produit enfin. Les exigences ont du sens et sont une belle précaution qu’Apple prend pour protéger notre vie privée et respecter les normes.