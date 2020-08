En tant que personne qui aime la technologie, il est facile de se passionner pour de nouvelles choses. J’adore bricoler les derniers gadgets, mais je sais que pour ceux qui ne sont pas dans ce genre de choses, cela semble être un cauchemar. Ma femme n’est pas enthousiasmée par les nouvelles technologies. Tant que cela lui facilite la vie, elle est contente. Elle veut que ça marche. Juste après Noël 2019, j’ai acheté la 3e génération d’August Smart Lock Pro. Depuis, nous en avons adoré tous les aspects. Il y a quelques semaines, j’ai décidé de passer à la 4ème génération d’août Wi-Fi Smart Lock. Lisez la suite pour en savoir plus sur le Wi-Fi Smart Lock d’août et pourquoi il vaut la peine de passer à la dernière génération.

Après avoir entendu parler des serrures intelligentes pendant des années, j’ai résisté à en acheter une car je craignais que l’installation soit compliquée et que je devrais changer toute la poignée de porte. Une fois que j’ai commencé à regarder de plus près les produits d’August, je me suis rendu compte que je n’avais qu’à remplacer la partie intérieure du pêne dormant. Le produit de 3e génération était un jeu d’enfant à installer, tout comme la dernière génération. Même pour quelqu’un qui n’est pas si pratique, j’ai pu passer du déballage à la configuration des touches finales en une demi-heure environ.

Processus d’installation

August a fait un excellent travail en créant une courte vidéo pour chaque étape du processus. La première étape consiste à utiliser du ruban adhésif pour peintres pour empêcher le pêne dormant extérieur de tomber. Deuxièmement, vous retirez la partie intérieure de votre pêne dormant. Il vous guide ensuite dans l’utilisation des adaptateurs fournis pour connecter la serrure August Lock à votre pêne dormant. Au total, l’installation du matériel a pris dix minutes. Vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme, mais à part cela, tous les produits requis sont dans la boîte.

Dans ma situation, je supprimais un verrou d’août existant, j’ai donc dû soulever les languettes sur le côté pour déverrouiller le verrou d’août réel, puis j’ai retiré le support de montage. J’ai ensuite travaillé à rebours avec les produits de la 4ème génération August Wi-Fi Smart Lock. J’ai vissé le support de montage, ajouté l’adaptateur de verrouillage, puis monté le nouveau verrou. Comme j’avais déjà installé le capteur Door Sense, j’ai pu le laisser tel quel lors de l’installation précédente.

Une fois le matériel configuré, je me suis mis à la configuration du côté logiciel. La configuration logicielle est un autre endroit où August a fait un excellent travail pour faciliter les choses. Cela m’a guidé tout au long du processus d’étalonnage, en le partageant avec ma femme via l’application d’août, puis en l’ajoutant à HomeKit. Une fois cela fait, j’ai supprimé l’ancien verrou en effectuant une réinitialisation d’usine.

Le temps total entre le déballage et sa mise en service était d’environ trente minutes. Pour quelqu’un qui déteste les projets de maison avec passion, c’était indolore. Si vous avez hésité à utiliser une serrure intelligente en raison de la complexité perçue, vous serez en sécurité en choisissant une serrure intelligente Wi-Fi d’août,

Utilisation quotidienne d’August Wi-Fi Smart Lock

Ma maison comprend un garage pour deux voitures que nous utilisions assez souvent avant d’obtenir la serrure. Un jour donné, il peut avoir augmenté environ cinq fois. Maintenant, il n’est utilisé que tôt le matin et nous nous garons dans l’allée jusqu’à ce que nous soyons à la maison pour la nuit. Nous mettons moins d’usure sur notre porte de garage grâce à August Smart Lock Pro.

Assistance HomeKit avec August Wi-Fi Smart Lock

Je l’ai configuré de façon à ce qu’il se déverrouille automatiquement lorsque nous nous dirigeons vers notre maison, afin que nous n’ayons pas à chercher nos clés tout en essayant de faire entrer nos enfants dans la maison. En partant, il se verrouille automatiquement. Je l’ai également configuré pour se verrouiller automatiquement lorsque nous rentrons à la maison après cinq minutes. C’est un exemple parfait du fonctionnement des produits pour la maison intelligente. Nous n’avons pas à y penser. Il s’intègre parfaitement à notre style de vie et fonctionne dans les coulisses.

Grâce à son support HomeKit, je peux toujours m’enregistrer auprès de Siri pour m’assurer que ma porte est verrouillée. Je peux également le configurer pour qu’il fonctionne avec mes autres automatisations. À l’heure actuelle, je l’ai pour définir le verrouillage automatique via l’automatisation HomeKit lorsque notre mode «Nuit» est activé. Si la porte est toujours déverrouillée, je sais que HomeKit la verrouille.

Ce qui différencie la serrure de 4e génération

Si vous avez un verrou d’août précédent, vous vous demandez peut-être en quoi le verrou de 4e génération est différent et s’il vaut la peine d’être mis à niveau. La première chose que vous remarquerez est qu’il est considérablement plus petit. Août revendique ses 45% plus petits, et je les crois. Les serrures précédentes n’étaient pas massives, mais elles étaient beaucoup plus grandes qu’une serrure à pêne dormant normale. Le look d’août de 4e génération s’intègre bien plus à votre porte. La deuxième raison de mettre à niveau est d’éviter d’avoir besoin du pont Connect. Auparavant, si vous vouliez accéder à l’écluse d’août hors site et que vous n’aviez pas HomeKit, vous aviez besoin du pont Connect. Sinon, le verrou ne fonctionnerait qu’avec Bluetooth. Avec la serrure de 4e génération, le Wi-Fi est intégré directement dans la serrure, donc aucun pont n’est nécessaire.

Comme j’ai pu vendre mon ancienne serrure pour environ 1/3 du coût de la nouvelle serrure, c’était une mise à niveau intéressante. Le facteur de forme 45% plus petit vaut la mise à niveau à lui seul pour moi.

Récapitulatif de la Smart Lock Wi-Fi d’août

Le August Wi-Fi Smart Lock Pro est mon produit HomeKit préféré. J’adore pouvoir déverrouiller la porte lorsque nous nous dirigeons vers la maison. Il se marie bien avec le reste de notre quincaillerie de porte. C’était extrêmement pratique pendant que nous étions en vacances il y a quelques semaines, car nous faisions refaire nos planchers après les dommages causés par les tornades en avril. J’ai pu déverrouiller à distance mes portes chaque matin avant leur arrivée et les reverrouiller à leur départ le soir.

La serrure intelligente Wi-Fi d’août nous permet d’éviter de chercher les clés lorsque nous transportons des produits d’épicerie, en essayant de faire entrer les enfants, tout en essayant également d’empêcher le chien de sortir. Au fur et à mesure que nous parlons, la porte s’authentifie sur notre téléphone et se déverrouille automatiquement. Quelques minutes plus tard, il se verrouille automatiquement. Sans aucun doute, si vous n’avez qu’un seul produit pour la maison intelligente, faites-en le nouveau Smart Lock Wi-Fi d’August.

La 4ème génération résout toutes les plaintes que j’avais à propos de la version précédente, c’est donc le moment idéal pour en acheter une.

