Vodafone n’a pas bien pris la position dominante d’Iliad. Il souhaite que ses 5 millions de clients choisissent de rester dans son réseau mobile. Pour réussir dans l’entreprise, il a créé une série de nouvelles offres qui sont révélées par des propositions qui accordent jusqu’à 70 Giga à bas prix par mois avec la meilleure couverture et la meilleure vitesse grâce au réseau 4G numéro un en Italie. Découvrons ensemble quelles sont les dernières propositions d’attaque des opérateurs contre le nouveau manager et les MVNO.

Si vous passez à Vodafone, vous économisez, vous avez une couverture et vous payez peu pour une mer de Giga

Édition limitée spéciale illimitée – valable pour la transition de Tiscali ou CoopVoce. La promotion nécessite des frais fixes de 6,99 euros par mois et offre des minutes illimitées, des SMS illimités et 50 gigaoctets de trafic de données.

Spécial 70 Giga – activé par MVNO (à l’exclusion des semences virtuelles) et par Iliad. Le tarif mensuel est 9,99 euros avec compte bancaire ou carte de crédit non rechargeable. À l’intérieur, il y a 70 gigaoctets de trafic, des minutes illimitées et 1000 SMS à tout le monde.

Spécial Illimité 7 – offre dédiée aux clients Iliad et MVNO. fournit 7 euros par mois et comprend 50 gigaoctets d’Internet en 4,5G, des minutes illimitées pour passer des appels sans fin en Italie et dans l’UE et des SMS illimités à tout le monde.

Édition numérique spéciale 50 – exclusif MVNO au prix de 7 euros par mois ou chez Iliad et Kena Mobile au prix de 9,90 euros par mois. Comme vous pouvez le comprendre d’après le nom, le contenu est égal à des minutes illimitées et à 50 gigaoctets d’Internet sans SMS.

Minutes spéciales 10, 20 et 30 giga – des promotions similaires les unes aux autres avec des différences trouvées uniquement sur la quantité de giga par mois. La version de 10 Go il peut être activé par TIM, WindTre et CoopVoce à 18,99 euros par mois tandis que celui de 20 Go c’est pour Vodafone à 12 euros. La meilleure proposition avec 30 Go est uniquement pour les clients MVNO un 6 euros par mois avec les contenus qui correspondent à 10,20 ou 30 Go avec minutes illimitées d’appels à tout le monde.