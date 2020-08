Il est évident que l’Internet nous offre de nombreuses surprises. Et si on parle de endroits pour voyager, on retrouve des ressources aussi variées que cartes, photos, vidéos et même des diffusions en direct en profitant caméras publiques donnant sur les coins du monde entier.

Allez, et si tu regardes des idées pour voyager, sur Internet, vous avez pratiquement des morceaux de cet endroit. Et si vous ne pouvez pas voyager à cause d’une pandémie ou parce que votre budget ne le permet pas, grâce à Internet nous pouvons faire des voyages à domicile en voyant tous les contenu audiovisuel qui est disponible en ligne.

Nous avons élargi la liste que nous avons faite il y a quelques années avec des compilations de caméras publiques qui montrent des images d’endroits où voyager ou simplement visite à domicile.

Webcam à gogo

L’un des problèmes que vous pouvez rencontrer avec les caméras publiques est qu’elles se concentrent sur un endroit fermé. Ce n’est pas le cas avec Webcam à gogo, une page qui rassemble des caméras du monde entier, à la fois d’Europe et d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.

Les caméras collectées sont principalement caméras météo qui sont utilisés pour connaître le temps réel qu’il fait dans un certain endroit. Ainsi, vous pouvez voir vous-même si vous souhaitez voyager ce jour ou cette nuit, s’il fait beau ou qu’il pleut.

Un détail intéressant de Webcam à gogo est-ce qu’il comprend également caméras de croisière. Et aujourd’hui, vous pouvez suivre le chemin de l’un de ces géants de la mer grâce à ses caméras. Ainsi, vous pouvez voir s’ils sont au port ou en mer et profiter de certaines des vues dont ils peuvent profiter qui voyage à bord.

Venteux

Nous continuons avec la météorologie. Venteux est une page dédiée à l’offre d’informations météorologiques. Par défaut, il affiche une carte du monde, mais vous pouvez obtenir les données du ville ou coin où vous habitez.

De plus, vous pouvez obtenir des données sur la pluie, les nuages, les températures, les conditions de la mer, la qualité de l’air et bien plus encore. Et, bien sûr, comme son nom l’indique, vous pouvez voir le Les courants d’air.

Parmi les particularités de cette page se distingue la possibilité de visualiser caméras publiques qu’il inclut dans ses cartes. Vous les reconnaîtrez par icônes de caméra que vous trouverez sur la carte. En vous rapprochant d’un endroit précis, vous verrez que les icônes sont reproduites.

Sans quitter la carte principale, Venteux vous montrera les images de la caméra publique de votre choix, ainsi que caméras à proximité. Ainsi, vous pouvez faire un voyage en sautant de caméra en caméra et sans quitter la maison.

Explorer

Si vous aimez la nature et surtout la faune, Explorer est fait pour vous. C’est une compilation de diffusions en streaming qui montrent les lieux du monde en direct.

Les sections disponibles offrent coins naturels de l’Afrique, des caméras montrant des ours, des oiseaux et même des chats et des chiens de centres d’adoption. Si vous passez une mauvaise journée, voir certaines de ces caméras publiques vous rendra se sentir mieux.

Dans la sélection des caméras Explorer vous trouverez également des fermes, sanctuaires naturels et d’autres coins de la planète où vous verrez toutes sortes d’animaux: loups, abeilles, crocodiles, faune marine …

L’article Avec ces caméras publiques, vous pouvez profiter de lieux exotiques pour voyager depuis le salon a été publié dans Explica.co.