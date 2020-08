Aviar R67 c’est la combinaison parfaite du désormais emblématique Mustang des années 1960 et la récente Tesla modèle S. Le résultat est une voiture avec un look d’antan mais électrique et avec des performances difficiles à imiter.

Aviar Motors a beaucoup travaillé sur ce projet né avec l’intention de combiner classique et moderne. Le prototype rappelle clairement l’apparence élégante et inimitable de la bien-aimée Mustang des années 1960, à l’exception de quelques modifications presque imperceptibles mais nécessaires adapter le design aux nouvelles performances.

En particulier, pour augmenter l’aérodynamisme à l’arrière de ce modèle de voiture, des modifications ont été apportées pour améliorer l’appui et atteindre une certaine vitesse. La société n’est pas partie de la Mustang bien que ce soit le design de référence, mais plutôt basée sur le design de la Tesla Model S, la transformant en un coupé sport bien connu. Cela peut paraître paradoxal mais l’entreprise a réussi à s’en tenir fidèlement au design et aussi aux proportions respectives de la Mustang.

Aviar R67: conception d’une Mustang des années 1960 et performances d’une Tesla Model S

Pour améliorer le poids total du véhicule, la carrosserie a été remplacée par une en carbone. De plus, les modèles typiques ont été adaptés et incorporés à partir du modèle Tesla suspension adaptative. À l’intérieur, l’Aviar R67 rappelle probablement un style plus moderne qu’une Mustang, malgré le design extérieur exceptionnel qui est beaucoup plus fidèle au projet.

Le groupe motopropulseur choisi est celui du double bloc électrique de la Model S Performance. La vitesse maximale pouvant être atteinte est d’environ 250 km / h, mais ce qui est encore plus surprenant, c’est le pic atteint par l’accélération. En juste 2,2 secondes vous atteignez 100 km / h. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, celle-ci avoisine les 500 km maximum. Les prix et autres informations sur la production ne sont pas encore connus.