Sony devrait faire une annonce importante sur la PS5 ce mois-ci, selon un responsable PlayStation s’adressant à Bloomberg à la suite de l’appel de résultats de la société.

Sony a déjà annoncé qu’il organiserait un événement State of Play pour parler des jeux PS4, PS VR et PS5 le 6 août, mais a déclaré qu’il n’inclurait pas les informations de prix, de date ou de précommande.

Un analyste s’attend à ce que la PS5 standard coûte 500 USD et que la PS5 Digital Edition coûte 400 USD.

À moins de cinq mois de la fin de 2020, nous n’avons toujours aucune idée du coût de la PS5 et de la Xbox Series X. Des rapports ont suggéré que les deux consoles pourraient dépasser 500 $, mais nous n’avons rien entendu de Sony ou de Microsoft, et aucune des deux sociétés n’a même proposé de délai pour en savoir plus. Mais avec les deux consoles sur la bonne voie pour lancer cette saison des vacances, les annonces sont sans aucun doute imminentes.

Dans un rapport sur les résultats trimestriels de Sony mardi, Bloomberg a cité un responsable PlayStation qui a déclaré que «la prochaine annonce de Sony concernant la PlayStation 5 est provisoirement prévue pour ce mois-ci.» Le rapport n’incluait aucun autre détail sur l’annonce, mais cela semble impliquer que l’annonce sera à la même échelle que l’événement Future of Gaming qui a montré des jeux PS5 en action pour la première fois en juin.

Si vous suivez de près l’actualité des jeux, vous savez probablement qu’un événement PlayStation est déjà prévu ce mois-ci. Lundi, Sony a annoncé que la diffusion en direct périodique de State of Play reviendrait le jeudi 6 août « avec un accent sur les jeux publiés par des tiers à venir sur PS4 et PS VR. » Le flux durera plus de 40 minutes, mais Sony a clairement indiqué que nous n’obtenons «aucune mise à jour concernant le matériel, les activités, les précommandes ou les dates» le 6 août. En d’autres termes, ce n’est clairement pas l’annonce à laquelle Bloomberg fait référence.

Plus tôt cette semaine, nous avons noté que les précommandes PS4 et Xbox One avaient été ouvertes en juin 2013 avant d’être lancées en novembre de la même année. Nous sommes quatre jours en août 2020, et tous les signes indiquent que la PS5 et la Xbox Series X seront lancées en novembre. La pandémie a obligé les deux entreprises à ajuster leurs plans à la volée, mais il semble également que chaque entreprise attend que l’autre clignote en premier. Sony a réduit la Xbox One de Microsoft à 500 $ avec un prix de 400 $ pour sa PS4, et cette décision a eu un impact monumental sur les ventes de consoles au cours des sept prochaines années. Microsoft ne veut pas refaire la même erreur, alors que Sony ne veut pas échanger des places avec Microsoft.

Cela dit, avec une économie mondiale en ruine et tant d’incertitude dans les semaines et les mois à venir, de nombreux consommateurs ont besoin de savoir combien d’argent ils devraient mettre de côté pour une nouvelle console cette saison des vacances. L’analyste de Macquarie Capital, Damian Thong, a déclaré à Bloomberg qu’il s’attend à ce que la PS5 standard soit au prix de 500 $ et que la PS5 Digital Edition coûte 400 $, mais l’incertitude commence définitivement à porter sur les fans.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.