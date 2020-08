IonQ, l’un des partenaires matériels de la plate-forme de calcul quantique Amazon Braket, utilise un type de puce spécialisé appelé piège à ions linéaire. (Photo IonQ via AWS)

Huit mois après avoir dévoilé sa plate-forme d’informatique quantique Amazon Braket, Amazon Web Services affirme que le service basé sur le cloud est officiellement ouvert aux affaires.

Dans une vidéo qui se moque un peu de l’étrangeté des concepts quantiques, Bill Vass, vice-président de la technologie AWS, déclare que Braket sert de «tremplin pour que les gens explorent l’informatique quantique».

Contrairement au domaine rigide à un ou zéro de l’informatique classique, Braket et les plates-formes similaires tirent parti du flou des algorithmes quantiques, dans lesquels les bits quantiques – ou «qubits» – peuvent représenter plusieurs valeurs simultanément jusqu’à ce que les résultats soient lus.

L’informatique quantique est particulièrement bien adaptée pour relever des défis allant de la cryptographie – qui sert de base au commerce en ligne sécurisé – au développement de nouveaux composés chimiques à usage industriel et médical. Certaines des premières applications pourraient bien être dans le domaine de l’optimisation du système, y compris l’optimisation de votre portefeuille financier.

« Des milliers de clients demandent des moyens d’expérimenter les ordinateurs quantiques pour explorer le potentiel de la technologie et contribuer à son développement », a déclaré Vass aujourd’hui dans un communiqué de presse. «Le cloud sera le principal moyen pour les clients d’accéder aux ordinateurs quantiques et de combiner ces systèmes avec le calcul classique haute performance pour certains types de recherche intensive en calcul.»

Braket tire son nom d’un système de notation utilisé en mécanique quantique. Amazon Web Services a dévoilé son Braket en décembre dernier lors de sa conférence annuelle re: Invent, mais jusqu’à présent, il n’était disponible qu’en mode aperçu pour un nombre limité de clients tels que Amgen, Fidelity et Volkswagen.

Précédemment: Que feront les ordinateurs quantiques? Les programmeurs partagent leurs rêves

Aujourd’hui, Amazon a déclaré que la plate-forme pouvait être utilisée par tous les arrivants dans les régions AWS USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord) et USA Ouest (Oregon). D’autres régions proposeront Braket dans le cadre d’un déploiement progressif.

Braket s’appuie sur un hybride de ressources informatiques classiques et quantiques qui jouent sur les points forts de chaque approche. Et en ce qui concerne le matériel, Amazon s’associe à des fournisseurs qui adoptent différentes approches du traitement quantique.

Par exemple, IonQ fonde son matériel sur la technologie des ions piégés; Rigetti utilise des semi-conducteurs supraconducteurs; et D-Wave Systems, basé en Colombie-Britannique, a été le pionnier d’une stratégie de traitement appelée recuit quantique. Amazon propose également une option qui utilise un traitement classique pour simuler un circuit quantique.

Dans un article de blog, l’évangéliste en chef AWS Jeff Barr présente un exemple pratique qui utilise la console Amazon Braket. (Vous aurez besoin d’un compte AWS pour vous connecter.)

La tarification est basée sur des frais par tâche et par coup qui sont spécifiques à chaque processeur quantique. L’utilisation du simulateur est facturée à la seconde du temps de traitement, avec un minimum de 15 secondes. AWS propose également des formations via son Quantum Solutions Lab.

Braket est l’une des nombreuses plates-formes cloud qui se croisent pour l’informatique quantique hybride. D-Wave, par exemple, propose une plate-forme interne appelée Leap2. Microsoft a créé Azure Quantum, avec IonQ, Honeywell et Quantum Circuits parmi ses partenaires. Google AI Quantum et IBM Q Network tirent parti des processeurs quantiques qui ont été développés en interne.

Pour ce qu’elle vaut, la Maison Blanche considère la science de l’information quantique comme l’une des «industries du futur» des États-Unis, et le Congrès a alloué l’année dernière 1,2 milliard de dollars sur une période de cinq ans à la recherche en informatique quantique.

En avril, la National Science Foundation a lancé un programme pour soutenir les chercheurs cherchant à exécuter des algorithmes quantiques sur Amazon Braket, IBM Q et Microsoft Azure Quantum. Et ce mois-ci, la Maison Blanche s’est associée à ces trois entreprises – plus Boeing, Google et Lockheed Martin, entre autres – sur un programme d’éducation quantique pour les élèves de la maternelle à la 12e année appelé Q-12.