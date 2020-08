Halo Infinite est la prochaine entrée tant attendue de la série Halo et sera lancée aux côtés de la Xbox Series X de nouvelle génération à la fin de 2020.

Après avoir été révélés en 2018, nous sommes maintenant plus proches que jamais de la date de sortie de Halo Infinite et nous en découvrons plus sur le jeu avec une régularité croissante. Après avoir eu un aperçu tant attendu de la campagne de Halo Infinite dans la Xbox Showcase en juillet, nous nous attendons à en savoir plus sur d’autres aspects du jeu, en particulier son multijoueur gratuit, au cours des prochains mois.

Il s’agit du troisième jeu Halo principal du développeur 343 Industries, après Halo 4 et 5, et il a été décrit comme un « redémarrage spirituel » par le studio, bien qu’il continue l’histoire de la série.

Microsoft a confirmé que Halo Infinite arrivera sur Xbox One et PC (y compris Steam!) Ainsi que sur Xbox Series X, et il sera disponible sur Game Pass dès le premier jour. Le jeu prendra en charge le lancer de rayons, ajouté via un correctif après le lancement, et Microsoft a promis aux joueurs de la série X de profiter d’une version optimisée du jeu, avec « une résolution allant jusqu’à 4k à 60 images par seconde en campagne et des temps de chargement considérablement réduits pour un gameplay transparent inaugure la prochaine génération de jeux vidéo. «

Halo Infinite sera lancé à la fin de 2020, avec une date de sortie exacte à confirmer. Voici tout ce que nous savons sur le jeu jusqu’à présent.

Halo Infinite: faits clés

Qu’Est-ce que c’est? Le sixième jeu de la série principale Halo Quand est-il sorti? « Vacances 2020 » (donc entre octobre et décembre 2020)Sur quoi puis-je jouer? Xbox One, PC et Xbox Series XHalo Infinite sera-t-il disponible sur Xbox Game Pass? Oui, dès le premier jourHalo Infinite proposera-t-il un mode multijoueur en écran partagé? Oui

Nous savons que Halo Infinite arrive à la fin de 2020, pour coïncider avec le lancement de la Xbox Series X (bien que ce soit un titre inter-génération). Microsoft a donné une fenêtre de sortie de « Holiday 2020 », nous nous attendons donc à ce que le jeu sorte, aux côtés de la Xbox Series X, entre octobre et décembre 2020.

Nous pensons qu’une date de sortie en novembre est la plus probable, car c’est à ce moment-là que Microsoft a déjà lancé de nouvelles consoles. Mais à partir de la vitrine des jeux Xbox en juillet 2020, aucune autre information n’a été révélée au-delà de la fenêtre des vacances. Il y a des rumeurs selon lesquelles une autre publication de nouvelles Xbox aurait lieu en août et il est possible que nous en entendrons plus si cela se produit.

Gameplay Halo Infinite

L’événement principal de la Xbox Games Showcase en juillet 2020 était la bande-annonce de révélation du gameplay pour Halo Infinite, que vous pouvez regarder ci-dessus. Vous verrez un jeu très traditionnel d’apparence Halo en action, avec des environnements familièrement verdoyants, ainsi que des armes et des véhicules emblématiques de la série, y compris le Warthog. C’est rassurant de type Halo, mais il a une longueur d’avance en termes de présentation par rapport aux jeux plus anciens.

Voici tout ce que nous avons appris sur les séquences de gameplay de Halo Infinite jusqu’à présent.

Comme mentionné, il s’agit d’un jeu Halo d’apparence mondiale plus ouvert, avec une carte en jeu appelée « TacMap » montrant comment vous pouvez explorer différentes parties de cet anneau Halo extra-taille. 343 Industries affirme que l’environnement dans Halo Infinite est « plusieurs fois plus grand que celui des deux derniers jeux Halo combinés ».

Dans l’écran de menu, nous voyons également un élément appelé « Mises à niveau », suggérant que vous pouvez apporter des améliorations de style RPG à Master Chief.

Nous voyons également certains des bannis, les principaux antagonistes extraterrestres de Halo Infinite qui ont déjà été vus dans Halo Wars 2. Dans l’histoire, les bannis, dirigés par le chef de guerre Brute Escharum, ont déclaré la victoire sur les forces de l’UNSC et pris le contrôle d’un anneau Halo. Il s’agit de la première rencontre du chef avec les bannis. Certains des types d’ennemis Covenant ici semblent familiers, mais la présence des bannis signifie de nouvelles rotations sur les ennemis Brute des jeux Halo classiques.

Nous voyons également un grappin révélé (techniquement appelé Grappleshot), qui vous permet d’attirer Master Chief vers des ennemis et des objets, ou de l’aider à atteindre un terrain plus élevé pour tirer du dessus. Nous apercevons également un Drop Shield, qui offre la protection du chef sur le terrain. Ces nouveaux ajouts sont conçus pour vous aider à personnaliser votre approche du combat dans Halo Infinite.

C’est une belle vitrine de ce que la console est capable de faire, et un teaser passionnant de plus à venir de 343 Industries. Halo Infinite est construit sur le moteur Slipspace de 343 et bien que Microsoft ait confirmé que le gameplay ne fonctionnait pas sur une Xbox Series X, c’était au moins sur un PC qui «représentait l’expérience que les joueurs auront sur Xbox Series X».

Bande-annonce Halo Infinite

Microsoft a commencé sa vitrine des jeux Xbox pour la Xbox Series X avec une superbe bande-annonce CG pour Halo Infinite, suivie de la démo de gameplay ci-dessus. La première bande-annonce montre l’armure Mjolnir de Master Chief en cours de reforge. Découvrez-le ci-dessous:

Découvrez également le teaser Halo Infinite 2019 E3 ci-dessous, au cas où vous l’auriez manqué:

Halo Infinite a été officiellement annoncé lors de la conférence Microsoft E3 2018, avec le teaser ci-dessous.

Multijoueur Halo Infinite

Nous n’avons pas encore vu le multijoueur de Halo Infinite en action, mais nous en savons certaines choses.

Les premiers détails du multijoueur se sont répandus dès 2017 lorsque la responsable de 343, Bonnie Ross, a confirmé que le jeu inclurait le multijoueur coopératif en écran partagé à DICE 2017.

La décision de supprimer la coopération en écran partagé de Halo 5, en faveur d’une version en ligne uniquement, a été critiquée par les fans, car il s’agissait d’une fonctionnalité Halo de base qui existait depuis la sortie du premier jeu en 2001. Ross a déclaré que la suppression de Halo 5 était «douloureuse», ajoutant que «cela érode la confiance avec la communauté. [We’ve had a] beaucoup de leçons tirées de cela, et je dirais que pour tout FPS à venir, nous aurons toujours un écran partagé à l’avenir. «

L’engagement en faveur de l’écran partagé a été réitéré dans un article sur Xbox Wire lors de l’E3 2019, où le directeur de la communauté Brian Jarrard a déclaré que la prise en charge de l’écran partagé ferait son retour tant attendu dans la série.

Depuis lors, nous avons constaté que si Halo Infinite restaurera cette fonctionnalité préférée des fans, le multijoueur sera assez différent des autres entrées de la série en ce qui concerne sa fréquence d’images et sa résolution.

Selon un tweet du compte officiel Halo, Halo Infinite fonctionnera à 120 ips et sera également gratuit.

Halo est pour tout le monde. Nous pouvons confirmer que le multijoueur #HaloInfinite sera gratuit et prendra en charge 120FPS sur Xbox Series X. Plus de détails seront partagés plus tard!

Klobrille, un leaker Xbox qui a déjà divulgué des détails précis sur Halo Infinite, a tweeté pour dire que le multijoueur de Halo Infinite comprendra également un système de passe de combat ainsi que de nouvelles options de personnalisation. Ces aspects n’ont pas été confirmés par Microsoft et ne doivent donc pas être considérés comme une certitude.

Cependant, étant donné une récente interview avec Polygon dans laquelle le patron de la Xbox, Phil Spencer, a taquiné que Halo Infinite pourrait voir un changement de structure par rapport aux précédents jeux Halo, ses commentaires conduisant beaucoup à spéculer que Halo Infinite sera une plate-forme continue pour de nombreux post-lancement. support, un système de passe de combat ne serait pas totalement surprenant.

La monétisation des passes de combat aurait également du sens si ces rumeurs selon lesquelles Microsoft envisage de réviser Xbox Live Gold, ou de l’éliminer progressivement, pour les jeux gratuits finissent par être exactes.

343 a confirmé que nous verrons bientôt le multijoueur d’Infinite en action. « Nous reviendrons bientôt avec plus de nouvelles, y compris nos premiers détails sur le multijoueur », a-t-il déclaré dans un blog à propos de la récente campagne révélée.

Actualités et fonctionnalités Halo Infinite

Voici les dernières nouvelles et rumeurs autour de Halo Infinite.

Problèmes bêta

Covid-19 a causé des problèmes aux studios de développement du monde entier et les choses ne sont pas différentes pour le développeur Halo Infinite, 343 Industries, qui travaille depuis chez lui pour livrer le jeu à temps pour sa date de sortie fin 2020.

Le développeur a révélé dans un article de blog qu’en raison de problèmes liés à Covid-19, Microsoft a demandé au studio de travailler à domicile, mais l’équipe continue de travailler à distance sur Halo Infinite pour livrer le jeu pour sa fenêtre de sortie prévue.

Cependant, alors que le jeu est toujours dans les délais, les «défis sans précédent de cette année» peuvent avoir eu un impact sur les plans bêta publics du jeu.

Les plans pour les vols d’essai Halo Infinite ont été annoncés pour la première fois en 2018 et, selon le responsable du studio Chris Lee, les commentaires de la communauté issus de ces tests se sont avérés «instrumentaux» pour amener Halo: The Master Chief Collection sur PC.

Cependant, dans un article publié sur le blog Halo Waypoint, Lee admet que « compte tenu des défis sans précédent de cette année, nous ne sommes pas tout à fait là où nous nous attendions en termes de diffusion publique plus large » en ce qui concerne Halo Infinite.

Selon Lee, « l’équipe travaille toujours et évalue les options pour des opportunités pratiques plus larges avant le lancement et nous partagerons une mise à jour lorsque nous le pourrons. »

Écran partagé de la campagne

Le responsable de la conception à 343, Jerry Hook, a tweeté pour clarifier l’écran partagé dans le mode campagne du jeu. Selon Hook, le mode campagne de Halo Infinite prendra en charge l’écran partagé à deux joueurs et la coopération en ligne à 4 joueurs.

S’attaquer à ces visuels décevants

À la suite de la révélation de Halo Infinite en juillet, certains fans ont exprimé des préoccupations concernant les graphismes décevants de la série, ce qui a suscité un long article de blog sur Halo Waypoint du responsable de la communauté de 343 Industries, John Junyszek, dans lequel il reconnaît que le studio a entendu les commentaires des fans de Halo. fort et clair, et explique pourquoi Halo Infinite ressemble à ce qu’il fait.

«À bien des égards, nous sommes d’accord ici – nous avons du travail à faire pour aborder certains de ces domaines et augmenter le niveau de fidélité et de présentation générale pour le match final», écrit Junyszek.

Il poursuit en précisant que la construction que nous avons vue au Xbox Games Showcase était un « travail en cours depuis plusieurs semaines avec une variété d’éléments graphiques et de systèmes de jeu encore en cours de finition et de polissage ».

Halo Infinite pourrait être un jeu de 10 ans

Dans une interview avec IGN, 343 Industries a présenté une vision future de Halo construite autour d’Infinite. «Halo Infinite est le début de notre plate-forme pour l’avenir», a déclaré Chris Lee à partir de 343. «Nous voulons qu’Infinite se développe au fil du temps, plutôt que de passer à ces titres numérotés et d’avoir toute cette segmentation que nous avions auparavant. Il s’agit vraiment de créer Halo Infinite comme le début des dix prochaines années pour Halo, puis de le construire au fur et à mesure avec nos fans et notre communauté. «

L’interview continue en expliquant que les futures histoires de Master Chief seront racontées sous le « parapluie » d’Infinite, ce qui en fait plus une plate-forme pour tous les futurs jeux Halo plutôt qu’un titre individuel.

Cela correspond à une interview précédente que le patron de la Xbox, Phil Spencer, a eu avec Polygon, dans laquelle il a taquiné que Halo Infinite pouvait voir un changement de structure par rapport aux précédents jeux Halo et a déclaré que des leçons avaient été tirées de la Master Chief Collection.

« Il y a eu une tonne d’apprentissage dans le studio sur ce que signifie réellement avoir une collection, le genre de totalité de la tradition Halo, des histoires et de l’expérience dans un monde Halo, une interface utilisateur Halo et une plate-forme », a déclaré Spencer à Polygon .

«Au fur et à mesure que 343 a parcouru ce voyage, ils ont vu certains des avantages de ne pas exiger que nos clients prennent une décision entre » Est-ce que je veux jouer à celui-ci ou à celui-là? » J’ai l’impression que dans un sens, les jeux sont presque en concurrence les uns avec les autres. Vous voyez cela avec certaines des franchises annualisées qui existent – qui clairement Halo n’est pas annualisé – mais vous voyez que là où vous dépensez beaucoup d’énergie à essayer de bouger les clients qui jouent déjà à votre jeu sur une nouvelle version de votre jeu. Je pense qu’à mesure que le jeu a évolué, il y a une vision de «nos clients sont nos clients et nous devons les respecter là où ils sont». C’est similaire à notre message Xbox, et je pense que vous le verrez dans la façon dont Infinite est parlé – même la structure de ce qu’est le jeu lui-même. «

Art de la boîte Halo Infinite

Le 22 juillet, avant la vitrine des jeux Xbox Series X, Microsoft a révélé la box art du jeu. Voici à quoi cela ressemble dans son intégralité. C’est un style très nostalgique, dépeignant Master Chief sur une bague Halo très traditionnelle.

Bannis sont les antagonistes mais vous n’avez pas besoin de faire vos devoirs

Suite à la vitrine des jeux Xbox, nous savons maintenant que The Banished, les principaux antagonistes de Halo Wars 2, sont de retour pour causer des problèmes avec un nouveau chef appelé Escharum.

Dans une interview avec IGN, l’équipe de développement a promis que les joueurs n’auront pas besoin d’avoir joué à Halo Wars 2 pour comprendre le rôle de The Banished, et qu’il ne sera pas non plus nécessaire d’être ancré dans tous les aspects de l’univers Halo, en disant « Nous ne voulons pas d’un jeu où les joueurs doivent faire leurs devoirs pour profiter de ce jeu. »

Les bannis étaient les méchants de choix pendant 343 pour «avoir quelque chose qui est une évolution du Pacte afin que vous obteniez une partie du familier, mais quelque chose de différent [too], et il se rassemble pour se sentir frais.

Le SSD de la Xbox Series X fera une « énorme différence » pour les développeurs, déclare le co-créateur de Halo

S’adressant à VGC, l’ancien directeur artistique de Bungie, Marcus Lehto, a expliqué que le SSD personnalisé de la Xbox Series X donnerait aux développeurs beaucoup plus de liberté.

«Cela fera une énorme différence», a déclaré Lehto à VGC. «Cela ouvrira la porte à un contenu plus volumineux qui peut être diffusé beaucoup plus rapidement. Les joueurs n’attendront pas sur les écrans de chargement et nous n’aurons pas à cacher le chargement derrière les cinématiques et ce genre de choses.

«Cela aidera simplement à rendre les choses beaucoup plus transparentes et fluides pour le joueur en ce qui concerne leur expérience sur ces consoles.

« Je suis vraiment enthousiasmé par cela parce que c’est l’une des choses qui est vraiment difficile pour nous en particulier en ce moment: gérer ces anciennes plates-formes. »

Halo Infinite sera un titre inter-générationnel

Alors que le lancement de Halo Infinite coïncidera avec la sortie de la prochaine console Xbox, Xbox Series X, le jeu sera également jouable sur la génération actuelle de consoles Xbox One, Xbox One S et Xbox One X.

Halo Infinite aura sans aucun doute une meilleure apparence sur son nouveau matériel – nous l’espérons, du moins – mais au moins personne ne doit manquer.

Le directeur de la franchise Halo, Frank O’Connor, a toutefois mis fin à ses craintes concernant la différence de qualité, affirmant lors d’un événement Halo Outpost à Orlando (juillet 2019) que « Xbox One ne sera pas un citoyen de seconde zone » (via GamesRadar).

