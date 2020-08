Tout au long de Les Simpsons, les téléspectateurs ont vu Bart subir un certain nombre de transformations corporelles. Il était un corbeau obsédant dans une parodie d’Edgar Allan Poe, son ADN était autrefois mélangé à une mouche, et les fans l’ont même vu comme une paire de jumeaux siamois, Bart étant la moitié diabolique. Mais pour voir Bart comme un robot de combat de kaiju, lancé par des fusées, Simpson-philes devra se tourner vers les pages de The Simpsons Super Spectacular # 16.

Après avoir empêché une autre injustice de la part du criminel perpétuel de Springfield Snake (il repliait les couvertures de bandes dessinées de The Android’s Dungeon, le monstre) en tant qu’alter-ego de super-héros Bartman, Bart est choqué d’apprendre que sa ressemblance est utilisée dans bandes dessinées. Comme il ne révélera pas son identité, explique Comic Book Guy, Bartman est officiellement du domaine public. Les fans de bandes dessinées peuvent donc lire avec Bart alors qu’il explore Bartmanga, le comique dans une bande dessinée mettant en vedette l’héroïque Robartman. Et ce qui suit est un véritable trésor pour les fans de la culture pop japonaise.

L’histoire, qui se déroule à Tokyo, ne perd pas de temps à perdre des références aux propriétés japonaises à travers les décennies. Le Bumblebee Man de Springfield est maintenant le Bumblebee Monster de Tokyo, une créature de la taille d’un Mothra gardée dans un zoo et seulement apprivoisée par une paire de jumeaux chanteurs – du moins jusqu’à ce que la fumée de cigarette de Patty et Selma fasse tousser à mi-couplet, réveillant la bête. Alors que Kent Brockman rapporte l’événement pour « Mobile News Gundham », Bumblebee Monster s’échappe de ses limites, libérant ainsi la collection de Pokémon et Digimon du zoo. Seul Robartman peut l’arrêter maintenant, mais il se contente de jouer à des jeux vidéo à la place. Lorsque son créateur, le professeur Frink, insiste pour que Robartman aide à résoudre la situation, Bart répond: « Le père d’Astro Boy lui laisse faire ce qu’il veut! » seulement pour être contré par Frink avec « Eh bien, je ne suis pas le Dr Tenma! »

La quantité de blagues et de références aux médias japonais dans cette histoire est stupéfiante. Le chef Wiggum justifie au maire Quimby que leurs nouvelles motos de police (et très Akira-esque) sont nécessaires parce que « elles nous donnent l’air vraiment cool! » Quand Robartman tombe en panne d’essence, il déplore que « cela n’arrive jamais à Gigantor » alors qu’il attend un bus à côté d’une version de Mon voisin Totoro d’Homère. Une fois qu’il se rend compte que les bus ne circulent pas le samedi, Robartman attrape à la place un château en mouvement à la station-service. Le héros robotique vient finalement à la rescousse de Tokyo en faisant trébucher Bumblebee Monster sur des « Dragon Balls » ou des « pelotas de dragon! » comme le dit le méchant, et le jour est sauvé.

Tout cela ne fait que gratter la surface en ce qui concerne les hommages et les références. Naruto obtient un hochement de tête. La Golly-Gee Force de la famille Flanders rend hommage à G-Force: Guardians of Space. Et pour obtenir une dernière référence sournoise, au lieu que le panneau final lise quelque chose comme « Fin », il lit à la place « Owari?! »

Il n’est pas surprenant que les auteurs des bandes dessinées des Simpsons mettent autant de détails à rendre hommage à leurs genres et inspirations préférés. Ils ont donné des traitements similaires à Watchmen, Green Lantern, The Spirit et la liste est longue. Mais peu importe à quel point les écrivains sont effrontés avec leur plaisanterie de ces différents genres et propriétés, il est généralement assez clair que cela vient d’un lieu de fandom. Et si rien d’autre, la lecture du livre ne provoquera aucune crise chez les fans de Les Simpsons.

