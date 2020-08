Le nouveau jeu « Samurai Jack: Battle Through Time » est arrivé sur Apple Arcade. Le jeu est un jeu de plateforme d’action pour un joueur basé sur la série Adult Swim du même nom.

Le jeu se déroule pendant la finale de la saison de l’émission et implique une chronologie alternative où le personnage de Jack parcourt plusieurs niveaux dans une nouvelle quête pour vaincre son ennemi juré « Aku ». Avec des personnages exprimés par les acteurs de la voix d’origine de la série, Samurai Jack permet aux joueurs d’explorer des mondes classiques et des moments d’épisodes de la série, et propose « l’une des expériences de jeu les plus uniques et emblématiques disponibles sur« Apple Arcade ». »

Les joueurs pourront équiper et maîtriser plus d’une douzaine d’armes différentes et augmenter leur puissance en s’entraînant pour débloquer de nouvelles compétences, avec des opportunités pour différents styles de jeu.

« Faites équipe avec des alliés de confiance de la série pour affronter des ennemis familiers … Voyagez dans un avenir sombre pour libérer l’humanité. Plongez dans le passé pour affronter des monstres diaboliques. Cherchez votre destin en voyageant à travers l’espace et le temps, » dit la description du jeu.

Samurai Jack: Battle Through Time est également disponible sur Nintendo Switch, Xbox, Steam et Epic Games Store. D’autres jeux, tels que « The Last Campfire » et « World’s End Club », devraient bientôt arriver sur « Apple Arcade ».