Call of Duty Warzone a eu un énorme succès, une réalité qui aurait pu en partie inspirer le développement de Battlefield 6, car selon les dernières informations, le nouvel épisode de la célèbre franchise d’action de guerre d’EA pourrait avoir un mode multijoueur massif avec Capacité pour jusqu’à 128 personnes. Des affrontements à 32 joueurs contre 32 joueurs seraient «standard».

EA elle-même a confirmé, à sa manière, qu’elle souhaite créer des « batailles épiques », et la vérité est qu’un combat en ligne avec 128 joueurs face à face s’inscrit assez bien dans cette description, même si nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a toujours pas d’annonce officielle, donc pour l’instant nous ne pouvons qu’attendre.

Il est également important de garder à l’esprit que ce mode massivement multijoueur n’a pas à être intégré directement dans Battlefield 6, c’est-à-dire qu’il est possible que EA et DICE choisissez de le publier en tant que contenu autonome gratuit. Cela a du sens, car c’est la même stratégie qu’Activision a suivie avec Call of Duty Warzone, et jusqu’à présent, cela s’est très bien passé.

Battlefield 6 arrive en 2021 et sera exclusif à la prochaine génération

Les fuites et rumeurs les plus récentes vont dans ce sens. Battlefield 6 serait développé en tant que jeu axé sur la nouvelle génération de consoles, PS5 et Xbox Series X, et cela n’arrivera qu’en 2021. La vérité est que tout va très bien, car cela permettrait à EA et DICE de réaliser un développement silencieux, de profiter de la puissance des consoles de nouvelle génération et terminer la monétisation de Battlefield V.

Nous n’avons pas de détails sur les améliorations graphiques que DICE pourrait introduire dans ce titre en raison de la plus grande puissance des consoles de nouvelle génération, mais cela vaut la peine d’être considéré une augmentation de la résolution (4K redimensionné, probablement), textures de haute qualité, scénarios plus grands, plus détaillés et complexes et (peut-être) le traçage de rayons.

Si vous êtes préoccupé par les exigences possibles de ce Battlefield 6 à la suite du passage à la nouvelle génération de consoles, je pense que vous pouvez être tranquille, tout PC configuré avec un processeur de six cœurs et douze threads accompagnés de 16 Go de RAM et d’une GTX 1660 Ti ou d’une Radeon RX Vega 56 Vous devriez pouvoir le déplacer en douceur, bien qu’en 1080p, oui.