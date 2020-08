Que vous travailliez davantage à la maison, que vous vous prépariez à retourner à l’école ou que vous ayez un nouvel ordinateur portable à protéger, il existe actuellement une offre antivirus qui surpasse tout le reste.

Si vous inscrivez-vous à Bitdefender Total Security maintenant, vous vous tenez pour sauver un presque ridicule 60% de réduction le prix standard. C’est une réduction énorme sur la sécurité en ligne complète pour jusqu’à cinq appareils Windows, macOS, iOS et Android.

Et qu’est-ce qui rend Bitdefender si bon? De toute évidence, sa protection antivirus de base est absolument étanche – c’est une évidence – mais ce sont tous les extras qui le distinguent vraiment de la foule. Des fonctionnalités supplémentaires telles que des outils de nettoyage et de maintenance, notamment Time Machine et même un VPN, par exemple. Sans oublier à quel point il est facile à installer et à utiliser et à quel point ses applications mobiles sont puissantes.

Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur Bitdefender Total Security en faisant défiler vers le bas ou, si vous voulez simplement savoir comment obtenir cette offre antivirus, cliquez simplement sur le lien correspondant ci-dessous …

Pourquoi classons-nous Bitdefender si haut?

Il y a une multitude de raisons pour lesquelles nous classons Bitdefender Total Security comme le meilleur antivirus au monde, toutes d’égale importance pour l’utilisateur.

Non seulement il couvre tous vos besoins en matière d’antivirus et évite toutes les menaces possibles qui se présentent à vous, mais il est également extrêmement convivial et simple. Ci-dessous, nous avons répertorié nos cinq principales raisons pour lesquelles nous considérons ce logiciel antivirus comme le meilleur:

Protège tous les systèmes: Si vous craignez qu’il ne puisse pas défendre votre appareil, Total Security 2020 de Bitdefender couvre les systèmes Android, Mac et iOS.Sécurité: Lors de nos tests rigoureux, nous avons constaté que Bitdefender était l’un des services les plus impressionnants pour le blocage pur des logiciels malveillants. Ainsi, cela vous donnera la tranquillité d’esprit une fois installé.Anonymat: Tous ses logiciels antivirus visent à vous assurer de rester anonyme en ligne, offrant également des avantages de cryptage de fichiers, de pare-feu et d’anti-spam. Abordable: Malgré sa position élevée dans notre meilleur compte à rebours antivirus, Bitdefender a toujours des prix extrêmement compétitifs par rapport à d’autres logiciels antivirus.Aucun compromis nécessaire: Bitdefender affirme que tous ses logiciels antivirus préservent votre batterie et la vitesse de vos appareils, afin qu’ils continuent à fonctionner correctement. Nous avons constaté qu’il n’interfère pas de manière significative avec la vitesse ou la durée de vie de la batterie de votre système, contrairement à d’autres logiciels antivirus. Alors dirigez-vous vers notre meilleur guide VPNTrier votre Internet avec les meilleures offres haut débit du moment (Royaume-Uni uniquement) Utilisateur Apple? Alors procurez-vous un logiciel antivirus Mac dédié

