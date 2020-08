Les voitures électriques à petits pas ont conquis ces dernières années un panel d’utilisateurs de plus en plus large, au point que chaque constructeur automobile se met à couvert pour proposer au public son propre modèle, évidemment compétitif et fiable.

Cependant, Bentley est toujours absent de la liste des participants à cette course verte et prévoit de lancer sa première voiture électrique en 2026, une longue attente pourtant justifiée par la volonté de l’entreprise de commercialiser un produit qui respecte et honore l’ADN typique des produits Bentley, qui ont comme maîtres mots premium et luxe.

Le projet Bentley

La marque automobile bien connue vise à avoir un groupe motopropulseur à la hauteur de ses armoiries, donc pour atteindre cet objectif a lancé le projet Octopus (Composants optimisés, test et simulatiOn, boîtes à outils pour groupes motopropulseurs qui intègrent des solutions de moteurs ultra-rapides), se donnant trois ans pour atteindre cet objectif.

Pour travailler sur ce projet, Bentley coopérera avec Royaume-Uni innovant, profitant d’un prêt obtenu grâce aux fonds OLEV (Bureau des véhicules à faibles émissions).

Bentley ne repartira pas complètement de zéro, en fait ce projet aura pour base une étude sur le développement des moteurs électriques menée pendant 18 mois et comme objectif, le développement d’un moteur électrique à faible encombrement et surtout exempt de terres rares, une caractéristique qui le rendrait très plus écologique et facile à recycler en fin de vie.

Cependant, la marque automobile bien connue n’a pas fourni plus de détails, sauf que le groupe motopropulseur sera équipé de deux moteurs électriques sur le même axe et qu’en plus de matériaux innovants, de nouvelles méthodes de production seront également utilisées pour le fabriquer.